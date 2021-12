Gianni Sperti: il tatuaggio di coppia che non lascia dubbi

Gianni Sperti con un tatuaggio di coppia che non lascia dubbi alle interpretazioni: il dettaglio che non è sfuggito ai fan.

Presente durante tutta la settimana nei pomeriggi di Canale 5 al fianco della storica collega Tina Cipollari, Gianni Sperti si è guadagnato l’affetto del pubblico di Uomini e Donne mostrandosi obiettivo e sincero, anche se non sono mancate le critiche anche per lui.

L’ex-ballerino è ormai da anni una presenza fissa al dating show di Maria De Filippi, dimostrando anche come non guardi in faccia nessuno e dica sempre quello che pensa, a prescindere dalle persone coinvolte; “Sono molto sensibile e anche un po’ precisino” ha dichiarato in una recentissima intervista, sentendosi orgoglioso del suo fiuto per chi non la racconta giusta in studio.

Seguitissimo da molti, a quanto pare è stavolta Sperti al centro di vicende amorose, che lo vedono coinvolto in prima persona; il tatuaggio di coppia pare lasciare poco spazio alle interpretazioni.

Gianni Sperti, il tatuaggio di coppia: è col suo nuovo amore?

Mentre quotidianamente osserva e commenta le frequentazioni degli altri, pare che l’amore abbia fatto breccia anche nella vita di Gianni, che tantissimi anni fa ormai ha visto naufragare il suo matrimonio con Paola Barale.

Su Instagram, l’opinionista ha recentemente postato una storia che lo mostra, in una foto (senza viso) a petto nudo insieme ad un altro uomo, nello specifico il modello e indossatore Pasquale Capo; sul lato destro del busto spunta un tatuaggio uguale per i due uomini, una scritta in greco che Sperti accompagna con la didascalia “per sempre”.

La fantasia dei follower dell’opinionista si è subito scatenata ed in molti pensano che il tatuaggio sia stato fatto dall’opinionista insieme al suo nuovo amore; resta comunque un alone di mistero intorno al tatuaggio.

Ad alimentare il mistero sulla sua sessualità, d’altronde, ci ha più volte pensato lo stesso Sperti: per lui, come spiegato una volta in un’intervista, fare coming out è superfluo perché dovrebbe esserci uguaglianza e nessun etero dichiara pubblicamente i suoi gusti, oppure di essere effettivamente etero.

Come dargli torto? L’opinionista ha ragione, anche se la curiosità dei fan vorrebbe chiarezza da parte di Sperti: Pasquale Capo è solo un amico davvero importante per la sua vita, o è il suo compagno? Chissà che presto Gianni non possa fare chiarezza sulla sua vita privata; nel caso si dichiarasse impegnato, non ci sarebbe forse più nessun dubbio.