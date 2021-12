La colazione è sicuramente uno dei pasti più importanti della giornata: ecco perché non va fatta troppo tardi. I consigli degli esperti

Iniziare la giornata senza fare colazione non è mai consigliabile. Questo pasto di inizio giornata, infatti, permette di assumere tutte le sostanze nutritive necessarie ad affrontare la quotidianità. Per questo è sempre consigliabile prendersi del tempo a tavola prima di iniziare le proprie attività.

Ma non tutti riescono a fare colazione in modo corretto, relegando questa buona abitudine ad un veloce spuntino senza veri nutrienti, fatto quando la giornata è ormai iniziata da un pezzo. A questo proposito, gli esperti consigliano una corretta colazione e spiegano perché non va fatta troppo tardi.

Ecco perché la colazione non va fatta troppo tardi

La colazione è un pasto importante (probabilmente IL più importante) da fare durante la giornata. Non anderebbe mai saltato e, cosa ancora più importante, non dovrebbe essere consumata troppo tardi. Questo perché la colazione ci porta dei nutrienti fondamentali proprio per le prime ore giornaliere.

LEGGI ANCHE –> TEST: LA POSIZIONE IN CUI TI SIEDI A TAVOLA RIVELA COME SEI VERAMENTE

Purtroppo, però, le nostre mattinate sono scandagliate dalla fretta e dal poco tempo. Per questo ci accontentiamo di un caffè veloce e di un biscotto. Tuttavia, questa non è una scelta salutare e a rimarcare l’importanza di una corretta colazione ci pensano numerosi esperti.

Secondo il nutrizionista Flavio Pettirossi, infatti, una colazione fatta troppo tardi, o comunque a ridosso del pranzo “può avere delle controindicazioni come l’aumento di peso.” Fare colazione dopo le ore 10, infatti, potrebbe portare un maggiore appetito durante le ore di pranzo.

Chi non fa colazione, o posticipa di molto questo pasto, risulta registrare alti livelli di grelina e basse concentrazioni di insulina. Questi indicatori sono spesso associati ad un grande senso di fame e alla crescente ricerca di cibo, che potrebbe accumularsi fino al pranzo e portare, dunque, ad un aumento di peso.

Per quanto riguarda l’orario consigliato per non fare troppo tardi colazione, gli esperti hanno indicato le 8:30 come orario limite per fare il primo pasto. Non seguire questa regola potrebbe portare ad un aumento di rischio di contrarre il diabete di tipo 2. Questo perché, chi fa colazione prima delle 8:30, ha tendenzialmente dei livelli di zucchero nel sangue più bassi e una minore resistenza all’insulina.

LEGGI ANCHE –> ROMPICAPO: TROVA IL PANDA TRA LE PILLOLE, NESSUNO CI RIESCE

Importante, infine, è anche la scelta dei cibi da utilizzare per la nostra colazione. Sempre il dottor Pettirossi suggerisce di preferire “alimenti salutari, in grado di fornirci, insieme all’energia, tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno”. Parliamo quindi di prodotti ricche di fibre e proteine, come fiocchi d’avena, yogurt greco, uova, noci e pane integrale.