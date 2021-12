Zodiaco, quali sono i segni più fedeli in assoluto? Ecco i cinque che, secondo l’oroscopo, sono una vera certezza nelle relazioni.

Il nuovo anno si avvicina e tantissime persone lo aspettano con fiducia: proprio per questo, in molti sono incuriositi e vogliono sapere cosa gli riserverà il futuro, affidandosi alle stelle.

Tra i campi maggiormente presi in considerazione c’è sicuramente quello amoroso; sapete quali sono i segni più fedeli in assoluto secondo le stelle? Eccoli qui, verificate se tra questi c’è anche il segno del vostro partner.

Zodiaco, i cinque segni più fedeli in assoluto secondo l’oroscopo

L’oroscopo sicuramente non dà certezze, ma propone comunque delle caratteristiche per ogni segno che tracciano a grandi linee una determinata personalità.

Sapete quali sono secondo le stelle i segni più fedeli dello zodiaco? Ecco l’elenco, dategli un’occhiata se magari state per iniziare una nuova relazione!

Toro

I nati sotto il segno del Toro sono tra i più realisti anche quando si tratta di relazioni amorose; non esiste un rapporto per questo segno senza una grande stabilità, non appena la trova si tranquillizza. Non ama le avventure, preferisce l’amore domestico e non è davvero propenso al tradimento; lo stesso pretende dal partner e non è incline al perdono di scappatelle.

Ariete

Segno di Fuoco, dominato da Marte, l’Ariete ama con tutta l’anima ed è veramente devoto al suo partner; nonostante le sue emozioni siano spesso impulsive, è un segno molto fedele.

Scorpione

Lo Scorpione è un segno dal carattere abbastanza spigoloso e molte volte reagiscono in maniera irascibile; nonostante questo, quando si innamorano lo fanno profondamente e riescono ad essere molto pazienti. Anche se non riescono ad esprimere i loro sentimenti a parole, sanno essere molto fedeli e raramente tradiscono.

Leone

Un altro segno di Fuoco è il Leone, dominato dal Sole; i nati sotto questo segno hanno un ego molto sviluppato e dunque si affidano difficilmente ad un’altra persona. Quando trovano il partner giusto però, non lo tradiscono e se ne prendono.

Capricorno

Così come il Toro, anche il Capricorno è guidato dal segno di Terra, ma vede le relazioni amorose in maniera diversa rispetto all’altro segno; il Toro sente molto l’idea di casa e della costruzione di una vita insieme, mentre il Capricorno vede la relazione come un grande regalo della vita, mentre continua ad avanzare in ambito lavorativo.

I nati sotto questo segno danno molto importanza al loro tempo e non hanno nessuna intenzione di sprecarlo con i tradimenti; anche quando li subiscono, sanno essere piuttosto indifferenti.