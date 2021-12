Romina Carrisi, la foto con la sorella Ylenia che lascia tutti senza parole: ecco le sue commoventi dichiarazioni, davvero strazianti.

Oltre ai tanti successi festeggiati insieme, Albano Carrisi e Romina Power hanno dovuto affrontare un dramma che nessun genitore vorrebbe mai fronteggiare nella sua vita: la scomparsa della figlia Ylenia.

Misteriosamente scomparsa nel ’93, Ylenia viene ormai considerata da tempo purtroppo deceduta; papà Albano sembra abbracciare questa tesi, mentre mamma Romina pare nutrire in cuor suo ancora qualche speranza di ritrovare la figlia, che avrebbe oggi 51 anni.

Nelle scorse settimane abbiamo visto la Power pubblicare diverse foto della figlia sul suo profilo Instagram, specie per festeggiare il suo compleanno; più raramente però, abbiamo sentito parlare di Ylenia dalle sorelle. Ora però, Romina Carrisi svela una foto con la sorella che lascia tutti senza parole: le sue commoventi dichiarazioni.

Romina Carrisi e la foto con Ylenia: le dichiarazioni della donna tra la commozione generale

Come abbiamo potuto vedere, Romina Carrisi è ormai uno degli ospiti fissi di Oggi è un altro giorno, programma Rai di Serena Bortone; nella scorsa puntata però, la figlia di Albano ha avuto modo di svelare alcuni retroscena sul suo passato, riguardanti anche la sorella Ylenia.

La Bortone ha infatti rintracciato la vecchia maestra di Romina, che ha rivelato come la donna fosse una bambina molto affettuosa e, tra l’altro, tanto legata a lei. Questa manifestazione d’affetto veniva espressa dalla piccola Romina soprattutto mediante abbracci forti; la figlia di Albano infatti era solita stringere le sue braccia intorno al collo delle persone a cui voleva bene.

La sua maestra se lo ricorda bene, tanto da raccontarlo ancora oggi a distanza di anni; delle volte, come ha spiegato, doveva addirittura “frenare” l’energia della bambina, dicendole di non stringere troppo forte altrimenti le avrebbe impedito di respirare.

La stessa Romina ha confermato quanto svelato dalla sua maestra, ricordando con affetto una persona importante della sua infanzia; in particolare, Romina ha ammesso come questa manifestazione d’affetto fosse causa della sofferenza di una sorta di “sindrome dell’abbandono”, con l’allora bambina che aveva paura di essere lasciata sola.

Questo dettaglio appare evidente anche quando in studio viene proiettata una foto con la sorella maggiore Ylenia, che l’ha accompagnata al suo primo giorno di scuola. “Mi accompagnava alla base americana, noi andavamo a scuola lì. Io piangevo disperata, come se mi stessero deportando invece mi dovevano soltanto lasciare a scuola” le sue parole.

Parlando della sorella scomparsa, la commozione non ha tardato ad arrivare; a questo punto è intervenuta la conduttrice, che ha ricordato a Romina come, ovunque si trovi Ylenia ora, non ha sicuramente smesso di provare affetto per lei.

Leggi anche –> Test: quali animali vedi sotto il codice a barre? Solamente il 2% ci riesce

La figlia di Albano ha voluto inoltre sottolineare perché ha mostrato una foto così importante per lei: “Ho voluto condividerla con voi la foto anche perché siete un po’ la mia famiglia. Hanno saputo tutti quello che è successo, non ne parlo mai però è così tenera questa immagine che ho voluto condividerla in questo momento” conclude Romina.

Leggi anche –> Il paradiso delle signore: Salvo vuole riconquistare assolutamente Anna

Un momento tenero e sicuramente toccante, che ha lasciato il pubblico in studio e i telespettatori a casa senza parole; quando si parla di Ylenia, per la famiglia Carrisi è sempre un grande dolore, ma tutti hanno comunque intenzione di mantenere vivo il suo ricordo.