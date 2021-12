I due sono stati fidanzati storici e hanno fatto sognare i fan. Oggi Manuela Arcuri racconta perché è finita con Aldo Montano

Aldo Montano e Manuela Arcuri erano una delle coppie più in vista del momento. La bellissima showgirl e attrice amata da pubblico e il grande campione di scherma, oro olimpico e simpatico personaggio. Ma qualcosa deve essersi rotto e i due, dopo una bella storia d’amore, hanno deciso di lasciarsi definitivamente.

La notizia lasciò sconcertati quei fan che credevano nel loro amore e che speravano in qualcosa di più, ma alla fine non è andata così. I due si sono lasciati e oggi Manuela Arcuri racconta perché è finita con Aldo Montano. Ecco i motivi.

Manuela Arcuri racconta perchè è finita con Aldo Montano

In questa edizione del Grande Fratello Vip, Aldo Montano è stato sicuramente uno dei concorrenti più amati e apprezzati dal pubblico. L’ex campione di scherma ha mostrato a tutti la sua gentilezza e la sua emotività, diventando subito tra i più amati della casa più famosa d’Italia.

Montano è stato in grado di farsi amare da tutti all’interno della casa. In particolare tutti ricordiamo l’amicizia con Manuel Bortuzzo. I due hanno trascorso tanto tempo insieme a chiacchierare, provocando una simpatica gelosia di Lulù.

L’esperienza al Gf Vip ha permesso ad Aldo Montano di farsi conoscere ancora di più. In tanti, infatti, erano curiosi di sapere come si era sviluppata la vita del campione, in particolare dopo la tenera storia d’amore con Manuela Arcuri. I due hanno vissuto una bella relazione insieme, che però è naufragata.

Oggi Manuela Arcuri racconta perché è finita con Aldo Montano. In un’intervista al settimanale “Chi”, infatti, la bellissima attrice ha raccontato che “Certe divergenze di vedute tra noi non potevano essere più superate”.

In un commovente racconto, l’attrice ha spiegato che i due sarebbero andati ognuno per la sua strada, senza aver alcun tipo di rancore. I due, probabilmente molto presi dai propri impegni, si sono accorti di non andare d’accordo abbastanza per una relazione.

Lui impegnato con gli allenamenti in preparazione delle numerose competizioni sportive (conseguite gran parte con successo), lei, invece, all’apice della sua carriera di attrice e impegnata a raggiungere un posto importante nel mondo dello spettacolo italiano.