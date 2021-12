Temptation Island: uno degli ex protagonisti si sposa, nessuno si aspettava una notizia del genere. Vediamo nel dettaglio di chi si tratta e cosa è successo.

Qualche ora fa, i fan di Temptation Island hanno ricevuto una notizia shock: uno dei più discussi protagonisti del programma è finalmente convolato a nozze, ma ovviamente non con la sua storica ex.

Stiamo parlando di Nicola Panico, ex fidanzato della tronista Sara Affi Fella, in molti si ricorderanno della loro relazione proprio per via dell’esperienza della ragazza Uomini e Donne.

Gli appassionati di gossip non possono non ricordare di quando Sara è stata beccata dalla redazione ad avere il piede in due scarpe. Ebbene si, nel lontano 2018 lei finse per tutto il periodo del trono di essere single ma in realtà era ancora fidanzata con Nicola Panico.

Ai tempi scoppiò un vero e proprio caso mediatico sulla vicenda, per fortuna ad oggi Nicola e Sara si sono rifatti una vita, lei è felicemente fidanzata e ha anche avuto un figlio invece lui si è sposato il 22 dicembre 2021, la compagna Francesca Parenti.

Vediamo i primi scatti della bellissima cerimonia.

Nicola Panico e la sua compagna si sono sposati

Ecco le prime foto della cerimonia di Nicola Panico della sua compagna Francesca, i due nella giornata di ieri, si sono sposati in comune, lo stesso calciatore ha voluto far sapere ai fan di essere convolato a nozze.

Dalle immagini qui sopra si può vedere il momento dello scambio degli anelli tra i due, ma non si può non notare anche il pancione della Parenti, ebbene si i due stanno anche per diventare genitori.

La compagna di Panico ha optato per uno scintillante vestito di colore rosa, abbinato a una cintura nera in vita. Il loro primogenito sarà un maschietto e si chiamerà Salvatore.

I due stanno insieme da ormai due anni e la gravidanza è stata annunciata durante l’estate, solo un mese più tardi è arrivata la dolce proposta di matrimonio, in molti si ricorderanno di quando Nicola si è inginocchiato con un anello davanti alla compagna, che ha prontamente detto “sì”.

