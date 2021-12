Natale: menù completo, ricette gustose e preparazioni semplici per realizzare il pranzo ideale e far leccare i baffi agli ospiti.

Il Natale è alle porte e tutti stiamo cercando di trovare le idee più adatte per preparale dei menù completi e gustosi per le varie ricorrenze della festività. Per venire incontro a tutti quelli che si cimenteranno nella preparazione dei menù, presentiamo una proposta interessante per il pranzo di Natale.

Sono tutte ricette semplici così da permettere anche a chi non è pratico in cucina di poter realizzare qualcosa di buono per far leccare i baffi agli invitati. La proposta è stata pensata tenendo conto di non dover passare troppo tempo davanti ai fornelli per organizzarsi in modo da cucinare tutto in anticipo.

Menù per il pranzo di Natale

FAGOTTINI DI CRESPELLE RIPIENE AL FORMAGGIO, 22 cm diametro (di Eleonora Siciliano)

Ingredienti:

3uova

250gr di farina 00

500ml di latte

1pizzico di sale

Olio o burro (ungervi la padella)

Ripieno:

150gr di stracchino

2tuorli

500gr di ricotta di mucca

70gr parmigiano reggiano

1 cucchiaino di sale

1pizzico di pepe

Abbondante noce moscata

Erba cipollina per decorare

Salsa:

400gr polpa di pomodoro finissima

olio d’oliva e sale

Procedimento:

Mixare tutti gli ingredienti con un frullatore ad immersione. Mettere in frigo a riposare per 30 min. Ungere una padella e tamponare con carta. Mettere un mestolo di impasto alla volta, roteare la padella velocemente e coprire tutta la superficie. Far cuocere qualche secondo e girarle.

Asciugare la ricotta in uno scolapasta per 3h minimo (tenere in frigorifero coperta). Aggiungere tutti gli ingredienti per il ripieno e mescolare per rendere il tutto omogeneo. Aggiungere un cucchiaio di pan grattato, se il composto risulta umido. Preparare la salsa mescolando tutti gli ingredienti in una pentola. Cuocere per 15-20 min.

Stendere una crespella per volta e posizionare al centro il composto ottenuto per il ripieno. Chiudere la crespella a fagotto e legare con l’erba cipollina. Disporre in una pirofila (oliata o rivestita con carta forno), gratinare in forno a 180° per 7 min. Comporre il piatto con un mestolo di salsa di pomodoro e 1/2 fagottini a testa.

ARROSTO CON I FUNGHI

DOLCE AL BICCHIERE NATALIZIO CON CRUMBLE AL GINGERBREAD

Speriamo che le proposte siano di vostro gradimento, con l’augurio che gli invitati apprezzino il pranzo di Natale.