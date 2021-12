Uomini e Donne si ferma: ecco quando ed il motivo

Uomini e Donne si ferma, ecco quando arriva lo stop per il programma di Maria De Filippi ed il motivo: i dettagli.

Arrivati quasi alla fine dell’anno, è forse arrivato il momento di tirare le somme per questa prima parte dell’edizione 2021/2022 di Uomini e Donne. Come facilmente prevedibile, il dating show di Maria De Filippi non ci ha di certo fatti annoiare, e ci ha proposto vari colpi di scena tra litigi e amori sbocciati.

I due tronisti maschili iniziali, Matteo e Joele, hanno finito anzitempo il loro percorso: il primo ha felicemente scelto in anticipo la sua corteggiatrice, l’altro è stato invece squalificato per comportamenti poco consoni.

Sul trono si è poi seduto l’ex di Sophie Codegoni, Matteo Ranieri, mentre Roberta dovrebbe scegliere a breve e Andrea Nicole, proprio in questi giorni, ha fatto discutere per la particolare scelta di Ciprian, avvenuta dopo una notte di passione all’insaputa della redazione.

A questo punto, il programma si avvicina ad una pausa: ecco quando e perché ci sarà lo stop al dating show, passerà un po’ di tempo prima di rivederlo di nuovo su Canale 5.

Uomini e Donne, quando si ferma e perché: tutti i dettagli

Come sappiamo, il programma della De Filippi viene registrato, ma questo non significa che andrà in onda anche durante le feste; lo stop arriverà infatti da giovedì, con mercoledì 22 ultima puntata di questo 2021.

Lo stop natalizio è necessario affinché tutta la produzione abbia poi il tempo di girare nuove puntate; quelle realizzate fino ad ora non sarebbero state sufficienti per coprire tutte le festività e soprattutto per mantenere i ritmi fino ad ora avuti con la messa in onda.

Il programma tornerà in onda addirittura lunedì 10 gennaio 2022, quando il nuovo anno sarà ormai iniziato e Natale, Capodanno e la Befana inizieranno ad essere solamente un ricordo.

Al posto del dating show della De Filippi, Mediaset lascerà spazio a film a tema natalizio; giovedì 23 dicembre, ad esempio, andrà in onda su Canale 5 Un Natale da Corgi, con protagonista una mamma single presa dai tanti impegni quotidiani, che ritroverà lo spirito natalizio grazie al suo cagnolino.

Venerdì 24 dicembre invece, la vigilia di Natale, andrà in onda Christmas at the Palace – Natale a palazzo, con al centro delle trame un’ex-pattinatrice chiamata da re Alexander di San Senova per allenare sua figlia.

La prossima settimana, lunedì 27 dicembre, verrà invece trasmessa la pellicola Il dono più grande; una programmazione per entrare al meglio nello spirito natalizio, per poi tornare finite le feste a seguire le vicende di dame e cavalieri nello studio della De Filippi.