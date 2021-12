Nella puntata del Grande Fratello Vip è successo qualcosa di inaspettato tra l’opinionista e il conduttore. Sonia ha lasciato lo studio.

Mentre nelle passate edizioni siamo stati abituati ad assistere a liti e discussioni tra i partecipanti del Grande Fratello, quest’anno abbiamo invece osservato il rovescio della medaglia: la dinamica, questa volta, ha riguardato il conduttore e l’opinionista. Alfonso Signorini non le ha mai mandate a dire a nessuno e questo suo atteggiamento senza filtri l’ha portato spesso ad essere oggetto delle polemiche sul web. Tuttavia, mentre generalmente erano i gieffini e subire le sue sfuriate, questa volta nel mirino del direttore di Chi ci è finita Sonia Bruganelli, opinionista del GF Vip. Sembra che durante la pubblicità, la moglie di Paolo Bonolis abbia addirittura minacciato di lasciare lo studio per sempre. Vediamo nel dettaglio cos’è successo.

GF: tra Bruganelli e Signorini è scontro!

Il tutto è scaturito durante l’intervento di Sonia contro Alex Belli. Secondo l’opinionista era assurdo che l’attore di lamentasse del caos creato attorno a lui, a seguito del rapporto con Soleil Sorge. La Bruganelli infatti, è decisamente convinta che il teatrino l’abbia architettato lui insieme alla moglie Delia Duran. Durante lo scontro, inspiegabilmente, Alfonso Signorini ha tolto improvvisamente la parola ad entrambi, cercando di far cessare la discussione. Sonia, dal canto suo, non ha per niente apprezzato la brutalità con cui il conduttore ha cercato di zittirla ed è così esploso un duro scontro che ha visto l’abbandono dello studio da parte di Sonia!

Durante la pubblicità sembra che i due si siano detti di peste e corna e che Sonia abbia addirittura mandato Signorini a quel paese (non in modo così delicato), minacciando inoltre di abbandonare lo studio. Dopo un’ora di assenza, l’opinionista è tornata ad occupare la sua postazione, ma la tensione tra i due era ancora palpabile. Che abbiano continuato a discutere dopo la fine della diretta? Vedremo durante le prossime puntate se effettivamente gli animi si siano calmati.