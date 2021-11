Gf: Manuel Bortuzzo sai quanto guadagna nel reality? Una cifra pazzesca!

Gf, sai quanto guadagna Manuel Bortuzzo grazie alla sua partecipazione al reality show di Signorini? Una cifra pazzesca per il giovane!

Grazie all’avventura iniziata nel Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo si sta prendendo una grande rivincita, dopo essere stato noto alla cronaca per ben altri (e tragici) avvenimenti.

Come sappiamo infatti, il giovane è stato fortuitamente vittima, insieme alla fidanzata di allora, di una terribile sparatoria che l’ha costretto ad una sedia a rotelle; i carnefici hanno sbagliato soggetto, scambiando Manuel per qualcun altro.

Il nuotatore però, dotato di una grande forza vitale, ha subito ritrovato il sorriso ed ha riorganizzato la sua vita; nella casa più spiata d’Italia sta mostrando tutte le sue qualità. Ma sapete quanto guadagna proprio grazie al reality show di Canale 5? Una cifra veramente pazzesca!

Gf Manuel Bortuzzo, quanto guadagna il giovane per il reality?

Il cachet dei concorrenti del Grande Fratello Vip è sempre sotto l’attento occhio dell’opinione pubblica; prima dell’inizio del reality, ha fatto tantissimo discutere la presunta richiesta di Raz Degan, che secondo alcuni voci avrebbe rifiutato la partecipazione perché a sua volta la produzione avrebbe rifiutato le sue altissime richieste.

Solitamente, i cachet del singolo partecipante cambia a seconda della sua caratura e della sua popolarità; ad esempio, un personaggio come Katia Ricciarelli guadagnerebbe circa 15.000 euro a settimana, con uno dei compensi più alti dell’intera sesta edizione.

Quanto al nuotatore invece, guadagnerebbe sicuramente meno della Ricciarelli, ma una cifra sicuramente considerevole; stando ai calcoli, gli verrebbero accreditati 5000 euro a settimana, che contando in termini di puntate sarebbero 2500 euro per ogni volta che il GF Vip va in onda.

Bortuzzo è nella casa sin dall’inizio del programma, dal 13 settembre, con una permanenza complesssiva dunque di 8 settimane; al momento quindi, facendo dei calcoli approssimativi, il gieffino avrebbe guadagnato circa 40.000 euro dalla sua permanenza nella casa di Cinecittà.

Un incasso più che considerevole, che sicuramente servirà a Manuel per dare nuova linfa ai suoi progetti; una volta terminata l’esperienza al Grande Fratello Vip, vuole allenarsi duramente per partecipare come nuotatore alle prossime Paralimpiadi, magari seguendo i consigli del già campione olimpico Aldo Montano, col quale nella casa ha legato tantissimo.

Oltre a diversi soldi, Bortuzzo col GF Vip ha avuto modo di risperimentarsi anche nelle relazioni amorose, anche se al momento la storia con Lulù Selassié sembra essere del tutto finita, nonostante la ragazza provi evidentemente ancora dei sentimenti per lui.