Concluso All Together Now. Una serata meravigliosa che ha visto addirittura un’irruzione sul palco. Ecco cosa è successo

Nella serata di ieri si è conclusa l’edizione 2021 di All Together Now. A rendere unica la puntata ci sono stati numerosi colpi di scena e innumerevoli prestazioni degni di artisti di altissimo livello. È stato anche decretato il vincitore che ora potrà godere del cospicuo premio messo in palio.

A vincere è stato infatti, Giacomo Voli che ha conquistato il programma aggiudicandosi il montepremi di 100mila euro messo in palio dal programma. Durante la serata è accaduto di tutto e c’è stata addirittura un’irruzione sul palco. Ecco che cosa è successo.

Succede di tutto ad All Together Now: irruzione sul palco e proposta di matrimonio

Alla fine, è arrivato il verdetto: Giacomo Voli ha vinto All Together Now – La musica è cambiata. Grazie ad una sua stupenda prestazione, il 35enne di Correggio si è aggiudicato il montepremi di 100mila euro e la possibilità di registrare una cover con R101.

Il vincitore ha battuto in finale il talentuoso e giovane Vincenzo Cantiello, arrivato secondo dopo una sfida bellissima. Ma protagonista della serata è stata anche un’incredibile irruzione sul palco con proposta di matrimonio compresa, un vero e proprio colpo di scena.

Prima del duello finale, infatti, ha fatto irruzione sul palco di All Together Now il fidanzato di Carola Campagna. Il ragazzo ha raggiunto un’incredula Carola e, dopo essersi inginocchiato, ha mostrato l’anello e ha pronunciato la famosa frase: “Mi vuoi sposare?”.

Dopo un attimo di frastuono e commozione, Carola si è portata le mani alla bocca e poi è gettata tra le braccia del suo futuro marito. Una scena bellissima che ha commosso tutti i giudici in studio. Rita Pavone, J-Ax e Anna Tatangelo, infatti, sono subito scoppiati in lacrime tra gli applausi di tutti i presenti.

“Ci avete reso partecipi di una cosa stupenda – ha dichiarato la presentatrice Michelle Hunziker, visibilmente commossa – non ho mai visto una cosa del genere, stanno piangendo tutti”. “Sono contenta, non sto più nella pelle” ha commentato un’emozionatissima Carola Campagna.

La gara è proseguita con le tra manche previste che hanno visto l’eliminazione alla prima manche della 25enne Jalisse Bascià. Ad abbandonare il gioco nella seconda manche sono stati Samir Abass, Michelle Perera e Michelangelo Falcone. Mentre nella terza manche, quella dei duetti con i giudici ha visto l’eliminazione proprio di Carola Campagna.

La finale è stata vinta da Giacomo Volli che, contro uno straordinario Vincenzo Cantiello, ha tirato fuori una prestazione fenomenale sulle note di Somebody to Love dei Queen. Ottima la performance di Vincenzo, che si è esibito con il brano “Toxic” di Britney Spears.