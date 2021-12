Natale da incubo per i familiari, le sorelle finiscono contro un albero. Tornavano da una festa di laurea

Le due sorelle sono state coinvolte in un tragico incidente nel quartiere San Giovanni di Roma. L’auto sulla quale erano a bordo si è schiantata contro un albero.

Domenica 19 dicembre. Nella zona San Giovanni di Roma, la tragedia. Un’auto con a bordo Antonella e Lorena Flores Chevez, figlie del giornalista Luis Flores, si è schiantata contro un albero. Sul posto è subito intervenuta la polizia locale, con il compito di ricostruire la dinamica corretta dei fatti.

Le due giovani donne purtroppo non ce l’hanno fatta. L’incidente mortale è avvenuto in via Cilicia, nella zona San Giovanni di Roma. I soccorsi non sono serviti a nulla. All’alba, quando è avvenuto l’incidente, sono subito arrivate molte pattuglie della polizia locale del gruppo VI Torri. Per i rilievi effettuati sul luogo dell’impatto le forze di polizia hanno impiegato vario tempo. Secondo i vigili, non vi sono altre vetture coinvolte nello schianto: percorrendo via Cilicia, l’auto si è schiantata contro un albero dopo essere uscita di strada. L’impatto è stato talmente violento che la vettura si è accartocciata contro l’albero.

Al volante vi era Antonella, 23 anni. Vicino a lei era seduta Lorena, 19 anni. Non si sa ancora come mai Antonella abbia perso il controllo della vettura. È impossibile escludere ogni ipotesi, come che l’auto viaggiasse a velocità sostenuta. Le ragazze erano uscite insieme per raggiungere le loro amiche ad una festa di laurea tenutasi in un locale del quartiere Ostiense. Proprio da quel luogo, Lorena aveva pubblicato una serie di video su Instagram che mostravano le sorelle sorridenti in compagnia degli amici.

Il loro quartiere, Centocelle, le piange. In tanti conoscono la famiglia Flores Chevez a Centocelle. I vicini ricordano: “Erano delle ragazze bravissime”. In queste ore, tutto il quartiere si sta stringendo attorno alla famiglia Flores Chevez. Il padre, poche ore successivamente all’incidente, ha annunciato mediante un post su Facebook la dolorosa scomparsa delle figlie. Queste le parole del padre: “La famiglia Flores-Chevez è in lutto… hanno smesso di esistere in modo tragico Antonella e Lorena Flores Chevez. Che riposino in pace… le mie divine figlie“.

Sono numerosi i messaggi di condoglianze e vicinanza alla famiglia che stanno giungendo sui social. Un amico di famiglia boliviano scrive: “Vi abbraccio da lontano”, mentre un altro afferma: “Che dio vi dia la forza perché possiate affrontare questo lutto terribile”. E ancora: “Quanta tristezza, fratello mio. Che dio ti dia la resistenza per andare avanti”. Antonella e Lorena erano inseparabili. Le foto che le ritraggono felici sono tantissime. Un paio d’anni fa Lorena postava su Facebook una foto insieme alla sorella, la cui didascalia recitava: “La mia unica e sola compagna di vita”.