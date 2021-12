Dopo i recenti sospetti della dark lady, Felipe rassicura Genoveva e giura di non ricordare niente. Cosa dicono le anticipazioni di Una Vita

Dopo la vivacissima puntata di ieri, torna Una Vita. Le anticipazioni della soap opera spagnola parlano, ancora una volta, del difficile rapporto che stanno affrontando Genoveva e Felipe. Tra i due c’è poca fiducia, ma sarà proprio l’Alvarez Hermoso a cercare di calmare le acque.

Secondo le anticipazioni della prossima puntata di Una Vita, che andrà in onda martedì 21 dicembre, l’avvocato decide di affrontare la Salmeron e chiarire le cose: Felipe rassicura Genoveva e le garantisce di non ricordare nulla del suo passato. Ora si fida solo di lei: ecco cosa succederà.

Felipe rassicura Genova: non ricorda niente del suo passato

Arrivano le anticipazioni della prossima puntata di Una Vita, che andrà in onda il 21 dicembre 2021, su Canale 5. Felipe si è accorto di che Genoveva è preoccupata per qualcosa ed è stanco di vederla così. Proprio per questo, Felipe rassicura Genoveva su quello che prova.

Tranquillizzata dal marito, Genoveva decide quindi di parlare con Felipe e confessarle ciò che le preoccupa. La dark lady racconterà, infatti, delle minacce che ha ricevuto tramite diverse lettere. Tuttavia, non parlerà del suo timore in un possibile ritorno di Santiago. Felipe, infatti non ricorda nulla e a Genoveva, sempre più sospettosa, conviene così.

In tanti, infatti, stanno cercando di parlare con Felipe per fare in modo che ricordi il suo passato e smascheri il trucco di Genoveva. Il primo è stato Liberto che, dopo aver provato a far tornare la memoria all’Alvarez Hermoso, è stato letteralmente respinto da Felipe.

Un ulteriore tentativo è stato fatto da Casilda, che ha provato a parlare con Felipe della defunta Marcia. Ma, anche in questo caso, Felipe non vuole ascoltare e ha preferito tagliare corto. L’uomo vuole fidarsi di Genoveva, anche se lei stessa non ripone molta fiducia nel marito.

Intanto, Ramon, in debito con i coniugi Olmedo per via della rapina sventata da Sabina, deciderà di presentare a Roberto, fortemente bisogno di un prestito, il direttore della banca. Come andrà a finire? Per scoprirlo vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Una Vita, in onda martedì 21 dicembre, alle 14:10 su Canale 5.