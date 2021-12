Love is in the air: Eda e Serkan arriva finalmente il bacio

Vediamo insieme che cosa succede nel nuovo appuntamento per quanto riguarda la nostra amatissima soap opera turca.

Anche oggi, 21 dicembre, abbiamo modo di vedere un nuovissimo appuntamento per quanto riguarda Love is in the air.

Ma cerchiamo di capire se finalmente questo tanto atteso e sospirato bacio arrivi veramente tra Eda e Serkan.

Iniziamo con il dire che Ayfer e Aydan vedono che i giovani Eda e Serkan sembrano essere sempre più uno vicino all’altro, ma non vogliono che accada per evitare che soffrano poi nuovamente.

Eda e Serkan: cosa sta succedendo?

Per le due donne, infatti i giovani non sono assolutamente legati dal destino a passare la loro vita insieme, anche se si amano alla follia.

Aydan, decide quindi di chiedere aiuto a Deniz per evitare che il figlio si avvicini alla bella paesaggista.

Mentre Ayfer decide rivolgersi a Burak, sperando che Eda lo prenda in considerazione come suo possibile fidanzato.

Serkan, però ha capito che ha ancora un qualche barlume di speranza con Eda, e quando riescono a stare da soli, i due di scambiano un dolcissimo bacio.

Il noto imprenditore ovviamente è molto felice di quello che è successo e cerca di far capire alla bella paesaggista quanto è innamorato di lei, ma lei decide di mettere subito in chiaro tutto, lasciandolo di stucco.

Insomma non ci resta che attendere i prossimi appuntamenti sempre per le 16.55 circa su Canale 5 per capire se la storia d’amore tra i due inizierà nuovamente e sopratutto se Eda deciderà di dire tutta la verità sulla piccola Kiraz al padre.

E come la prenderà il bel imprenditore per non essere stato messo a conoscenza di quanto accaduto in precedenza dopo la sua sua malattia? Sembra che le puntate migliori debbono ancora arrivare!