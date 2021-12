Natale: ecco lo spuntino ad hoc per Babbo Natale!

Vediamo insieme cosa possiamo preparare come spuntino per Babbo Natale che ci viene a portare i doni la sera del 24 dicembre.

Tutti noi lasciamo qualcosa per Babbo Natale che entra nelle nostre case tutto infreddolito per consegnarci i regali.

Ma cosa gli possiamo regalare per far si che sia contento ed appagato? Vediamo insieme qualcosa che sicuramente gli piacerà moltissimo!

Come sappiamo perfettamente la vigilia di Natale è sempre più vicina, ed è un momento veramente magico per i più piccoli ma anche per i grandi.

Babbo Natale: la merenda ad hoc per lui!

In quella notte, infatti Babbo Natale, porta i suoi doni solamente a chi è stato buono e bravo durante l’anno.

Ma dobbiamo assolutamente lasciare qualcosa per lui e per le sue amiche fidate renne, che lo aiutano a consegnare i regali in giro per il mondo intero.

Girando con la slitta avrà sicuramente bisogno di qualcosa di caldo per riscaldarsi un pochino, quindi possiamo lasciare un buon bicchiere di latte, oppure anche un goccetto di qualcosa di più forte, così si scalda anche meglio!

E poi non possono mancare qualche biscottino, come gli omini di pan di zenzero che tanto ama, o qualche altre biscotto di ogni genere, perchè lui è molto goloso!

Se poi li abbiamo preparati in casa con i piccoli, ancora meglio, ma lui mangia veramente di tutto, possiamo anche mettere una bella fetta di pandoro o panettone.

Possiamo aggiungere poi qualche carota per aiutare e rifocillare anche le sue amiche renne.

E se vogliamo esagerare possiamo mettere anche qualcosa di salato, a nostro piacimento, magari dopo un po’ a mangiare solamente dolci vuole cambiare, che dite?

Prepariamo poi il tutto o sul tavolo con una bella tovaglietta sotto, oppure su di un vassoio, in base a come è sistemata la nostra casa.

Ma lasciamo sempre anche un po’ d’acqua che va bene sia per Babbo Natale che per le sue amiche fidate renne.

La mattina, quando ci svegliamo, siamo sicuri che rimarranno veramente pochissime cose, se non solamente le briciole dello spuntino che avrete pensato appositamente per lui ed in cambio vi avrò lasciato qualche regalino che era sulla vostra letterina.

Potreste trovare anche la finestra un po’ aperta, oppure un po’ di terra o neve, in base a quello che trova fuori dalla vostra casa.

Fateci sapere poi cosa gli avete lasciato e se Babbo Natale ha gradito il vostro spuntino di Natale.