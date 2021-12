The Good Doctor 5: Claire Browne non ci sarà nei prossimi episodi? Ecco la verità

The Good Doctor 5 anticipazioni, Claire Browne sarà assente nei prossimi episodi? Ecco la verità sul futuro della serie.

Solamente da una settimana, la quarta stagione della serie creata da David Shore ha regalato un finale sorprendente a tutti i telespettatori di Rai 2; la programmazione negli USA è avanti e gli episodi della quinta stagione sono già stati mandati in onda, ma i fan italiani hanno assistito da poco alla particolare situazione tra Shaun e Lea.

Come abbiamo visto, Lea ha chiesto a Shaun di sposarla dopo un complicato caso medico, ma le cose non sono andate come tutti speravano e si aspettavano; sarà proprio da qui che ripartiranno le trame della nuova stagione, in arrivo già da gennaio sulla Rai. Ma cosa ne sarà invece d Claire Browne?

The Good Doctor 5 anticipazioni, Claire Browne sarà presente? Parla l’attrice

Come sappiamo, Claire Browne ha deciso di rivoluzionare la sua vita e stabilirsi in Guatemala, una situazione che sa di addio definitivo; in realtà però, le porte non sono totalmente chiuse e non è escluso un suo ritorno in futuro nella serie.

In molti quindi si chiedono se questo avverrà già dalla prossima stagione, la quinta; a rispondere è stata direttamente l’attrice che interpreta il personaggio, Antonia Thomas. “Mi piacerebbe tornare, assolutamente. Ne ho già parlato con Freddie Highmore, ma solo a patto che rimanga tempo per dedicarmi ad altri progetti. Se fosse possibile farei entrambe le cose” spiega l’attrice, che ha quindi abbandonato la serie per via di altri progetti.

Come spesso succede nel mondo del cinema e della tv, tutto dipenderà quindi dai prossimi impegni dell’attrice; qualora ci fosse la possibilità di tornare, con una nuova trama per il personaggio, allora Claire Browne potrà essere di nuovo tra le mura del San Jose St. Bonaventure Hospital.

Per l’attrice, comunque, la decisione di lasciare il Medical Drama è stata tutt’altro che semplice: “E’ stata una decisione davvero difficile. Questa partenza ha un sapore agrodolce per me perché sono stati anni incredibili, ma come attrice sento il bisogno di essere versatile“.

Insomma, l’attrice aveva bisogno di nuovi stimoli e della possibilità di sperimentarsi nella recitazione anche in altri contesti; la serie sentirà la sua mancanza, ma continuerà comunque ad andare avanti.

Leggi anche –> Uomini e Donne: è arrivata la scelta di Roberta, ecco tutti i dettagli

La nuova stagione di The Good Doctor andrà in onda su Rai 2 a partire dal prossimo 7 gennaio, dunque tra pochissime settimane. Oltre a Shaun e Lea, al centro delle nuove trame ci sarà anche il dottor Mateo Rendón Osma, di ritorno dalla missione umanitaria condotta in Guatemala.

Leggi anche –> Grande Fratello: a gennaio cambia la messa in onda, ecco cosa succede

L’uomo deciderà di trasferirsi in pianta stabile negli USA per continuare la sua relazione con Audrey Lim e, inoltre, per risolvere i problemi giudiziari che da tempo lo tenevano lontano dal paese.