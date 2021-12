Ecco un nuovo divertentissimo test, “occhio” al risultato: vedi Einstein o Marilyn? Ecco se hai problemi alla vista

Da un po’ di tempo pensi che la tua vista faccia fatica a distinguere lettere e figure? Il consiglio è sempre quello di prenotare una visita oculistica e accertarsi che ci sia, o meno, il bisogno di un supporto come gli occhiali. Tuttavia, mentre aspetti la visita, potresti cimentarti in giochi divertenti come questo.

Oggi ti proponiamo infatti un divertente test che ti aiuterà a capire qualcosa in più sulle tue abilità visive. Riesci a distinguere Albert Einstein o vedi per prima Marilyn Monroe? Il risultato del test ti dirà se hai problemi alla vista.

Albert Einstein o Marilyn Monroe? Ecco sei hai problemi alla vista

A volte ci sono modi che non conosciamo per valutare, almeno superficialmente se si hanno dei problemi di miopia o astigmatismo (o entrambi). Esiste, infatti, una ricerca del Mit (Massachussetrs Istitute Of Technology) che prevede un test per capire se hai problemi alla vista.

Il test è relativamente semplice, ma incredibilmente interessante. Si tratta di una semplice prova in cui dovrai guardare l’immagine (quella in alto) e indicare se vedi per primo Albert Einstein o Marilyn Monroe. Riesci a distinguere le due figure?

Si tratta di un divertente test (che non si sostituisce assolutamente con una visita oculistica) che potrebbe però incentivare le persone ad effettuare controlli sulla propria vista e capire se ci sono problemi su cui intervenire. Inoltre, i protagonisti dell’immagine sono personaggi tra i più conosciuti al mondo e facilmente riconoscibili.

Secondo il test, chi ha una vista con parametri che soddisfano la normalità, dovrebbe vedere la faccia di Einstein. Questo, però, avviene se si guarda l’immagine da una distanza media. Se, invece, ci si allontana o, in alternativa, si ingrandisce o rimpicciolisce la foto, si vedrà il volto di Marilyn Monroe.

In definitiva, più ci si allontana dallo schermo, continuando a riuscire a distinguere la faccia di Einstein, più questo vorrà dire che si possiede una buona vista. Se, al contrario, si continua a vedere la faccia di Marilyn o, ancora peggio, non si distingue alcun volto, probabilmente si ha problemi alla vista ed è necessario fare alcuni controlli.