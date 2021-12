Sapete quando effettuate una vincita di una certa somma quanto si prende il notaio per farla incassare, da non credere.

Noi speriamo che la fortuna vi abbia baciato con una grande somma almeno una volta, e se questo è il vostro caso, ovviamente già sapete quant’è la parcella del notaio.

In caso contrario, se siete curiosi e volete saperlo, vi aiutiamo noi, dipende ovviamente da quanto avete vinto.

Iniziamo con il dire che chi ha giocato direttamente presso una ricevitoria, dovrà presentare la ricevuta entro 90 giorni di calendario dalla data di uscita della giocata sul Bollettino ufficiale generale.

Notaio: quanto si prende per incassare una vincita?

I tempi ed i modi per riscuotere le vincite sono diversi, fino 520 euro, potete andare in una qualsiasi ricevitoria Sisal entro 60 giorni, passati questi ma entro i 30 potete recarvi in una dei punti direttamente gestiti sa Sisal.

Per le vincite, invece fino a 5.200 euro per avere un pagamento immediato dovete andare presso la ricevitoria dove avete effettuato la giocata, entro sempre i 60 giorni.

Passati questi ma sempre entro i trenta giorni dovrete fare nello stesso modo di prima, ovvero recarvi solamente nei punti gestiti direttamente da Sisal.

Per le vincite fino a 52.000 euro è possibile richiedere direttamente un bonifico bancario presso uno dei punti Sisal sempre entro i 60 giorni.

Il pagamento verrà effettuato entro i 30 giorni solari successivi alla consegna del tagliando vincente previa verifica del risultato, ovviamente.

Per le vincite superiori ai 52.000 euro bisognerà inviare originale della giocata al seguente indirizzo:Ufficio Premio Sisal di Via A. Tocqueville 13 20154 Milano o all’Ufficio Premio Sisal di Via Sacco e Vanzetti, 89 00155 – Roma.

Il pagamento, anche in questo casa avverrà tramite bonifico bancario nei 30 giorni successivi alla verifica.

Se invece la vostra giocata è stata fatta online, fino a 5.200 euro è possibile avere l’importo sul conto con il quale giocate.

Per gli importi superiori vi dovrete recare nelle ricevitorie in base alle indicazioni precedenti che vi abbiamo dato, portando con voi anche un documento di identità, il vostro codice fiscale e la stampa della giocata.

Ma possiamo anche richiedere di incassare la somma, se elevata tramite un notaio, se non vogliamo far sapere che siamo stati baciati dalla dea bendata.

Sarà infatti lui a riscuotere la vincita per conto del suo cliente ed a fargli avere l’importo vinto, ma quanto si prendere?

Solitamente la percentuale si aggira tra 1% ed il 3% insomma se avete vinto 20 milioni di euro, a lui andranno dai 200 mila ai 600 mila euro.

Ma anche lo Stato si prende una somma? Si, si prende circa il 20%, il che significa che se vinciamo 20 milioni di euro vengono tassati 19.999.500 euro, il Fisco preleverà un quinto, cioè 3.999.900 euro.