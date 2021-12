Arrivano le anticipazioni della prossima puntata di Una Vita: Miguel mette in guardia Anabel sui commenti di Natalia

Puntuali come sempre, arrivano le anticipazioni della puntata di Una Vita del 24 dicembre 2021. Puntata della vigilia dunque, che si preannuncia ancora una volta ricca di emozioni e colpi di scena. Si parlerà, infatti, degli intrighi e degli scontri che i personaggi della serie dovranno affrontare.

Nella prossima puntata, Miguel mette in guardia Anabel e chiede conto dei commenti velenosi fatti dalla ragazza. La tensione, infatti, è altissima e dopo il suo arrivo ad Acacias si è scatenato il putiferio. Ecco cosa succederà nella prossima puntata.

Anticipazioni Una Vita: Miguel mette in guardia Anabel

La puntata del 24 dicembre, giorno della vigilia, promette grandi emozioni e colpi di scena. Dopo lo straordinario episodio del 23, la storia continua a concentrarsi sulle vicende di Natalia e sulle conseguenze del suo arrivo ad Acacias.

Miguel mette in guarda Anabel, chiedendole conto delle cattive parole pronunciate da Natalia su di lei e sulla sua vita amorosa. Tuttavia, Anabel sminuirà la faccenda e si dimostrerà piuttosto tranquilla, attribuendo le parole di Natalia all’invidia.

Dopo il loro arrivo ad Acacias, Aurelio e Natalia stanno gettando scompiglio nel quartiere. Il primo confronto c’è stato tra Aurelio e Marcos: quest’ultimo ha ricevuto una missiva per conto di Salustio, padre del Quesada, che gli intimava di risolvere al più presto la questione.

Marcos ha inoltre voluto mettere in guardia Anabel, affinché restasse alla larga dai due fratelli. Ma per Anabel è molto facile evitare rapporti con Aurelio. Anche lui sembra volerle stare lontano e la tratta con disprezzo. Al contrario, Natalia sta facendo di tutto per diventare sua amica, muovendosi con più cautela rispetto a suo fratello.

Tuttavia, Miguel è testimone delle critiche mosse dalla Quesada alle spalle della ragazza. A questo punto metterà in guardia Anabel da Natalia. Cercherà di farle aprire gli occhi, riferendole i commenti velenosi fatti da Natalia riguardo la sua vita sentimentale.

Tuttavia, Natalia è stata già messa in guardia da suo padre Marcos e non sembrerà affatto sorpresa dalle parole di Miguel. La ragazza, infatti, non si scomporrà e giustificherà le parole di Natalia catalogandole come semplice invidia.