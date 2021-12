Il paradiso delle signore: arriva il tanto atteso bacio!

Vediamo insieme che cosa succederà nell’attesissima puntata di oggi per quanto riguarda la soap opera in onda sulla Rai.

Anche oggi, 24 dicembre, abbiamo modo di assistere ad un nuovo appuntamento per quanto riguarda Il paradiso delle signore.

Cerchiamo di capire bene che cosa succederà tra due personaggi, ovvero Dora e Nino, dove forse è arrivato un punto di svolta.

LEGGI ANCHE —> Le prime 3 parole che leggi rivelano la tua personalità

Ovviamente, oggi, anche nel mitico grande magazzino del Paradiso ci sarà un’aria di festa dato che le festività coincidono.

Paradiso delle signore: arriva il tanto atteso bacio

Iniziamo con il dire che Adelaide lascerà senza parole tutti e farà un’incredibile sorpresa a Ludovica e Marcello, perchè li inviata a passare la serata insieme a lei a Villa Guarnieri.

Per i due giovani, ovviamente è un event incredibile, che nessuno si aspettava accadesse mai, ovvero che la coppia venisse invitata.

La coppia accetta assolutamente felice per questa opportunità, ma la Contessa si sarà fatta trasportare dallo spirito natalizio, oppure ha in serbo per loro qualcosa?

Per quanto riguarda le mitiche Veneri, dopo che Dora ha avuto il coraggio e la forza di invitare Nino alla cena, il tempo passerà tranquillamente e tutti saranno felici.

LEGGI ANCHE —> Uomini e Donne: Marcello Messina risponde alle accuse che gli hanno fatto

Dora poi riuscirà a scambiare con Nino un dolcissimo e romantico bacio, cosa succederà adesso?

Passando ad Armando, finalmente è ben voluto fa tutti e possono passare il natale insieme, con il magazziniere e la sarta che vivono il loro amore insieme a Salvatore e Tina.

Per quanto riguarda il giovane, vuole assolutamente fare breccia nel cuore di Anna e Roberto gli sta dando una mano.

Gli ha infatti suggerito di coccolare la figlia perchè lei ha paura del suo passato, ma i due sono innamorati e devono fare pace.

Salvatore, quindi porterà e lascerà senza parole Anna con un bellissimo regalo per Irene, ovvero una pigotta cucita direttamente da Agnese.

Nel mentre, Vittorio riabbraccerà Serena, e Glora passerà queste giornate di festa con le ragazze del Paradiso, Ezio, invece chiederà finalmente la mano di Veronica.

Non ci resta che attendere le prossime puntate del nostro amatissimo Paradiso delle Signore per vedere che cosa succederà sempre dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa.