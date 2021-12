Love is in the air: Aydan smaschera Eda e le sue bugie

Vediamo insieme che cosa succederà nel appuntamento odierno per quanto riguarda la nota ed amata soap opera turca.

Anche oggi, 24 dicembre abbiamo la possibilità di vedere un nuovo ed atteso episodio per quanto riguarda Love is in the air.

Cerchiamo quindi di capire bene che cosa stà succedendo ad Eda e se viene smascherata dalle bugie che sta dicendo.

Iniziamo con il dire che sia Aydan che Seyfi sono assolutamente convinti che Kiraz è la figlia segreta di Serkan.

Aydan smaschera Eda

E con l’aiuto di Pina, vedendo i documenti della piccola, dalla data di nascita capiscono che la loro teoria è assolutamente corretta.

Ma adesso il problema è come dimostrare e smascherare Eda di quello che loro pensano sia corretto.

Aydan e Seyfi decideranno di mettere in piedi un piano che inevitabilmente si intreccia con quello degli amici di Serkan.

Engin, infatti ha dei forti dubbi su Eda, perchè vuole che il figlio Can e la piccola Kiraz siano veramente amici.

E per questo motivo è andata anche più volte a Sile, e quindi sicuramente c’è un qualcosa che lega, Kiraz, Eda e Serkan.

Con l’aiuto di Erdem, Engin ha un piano perfetto per far cadere la bella Eda e farle confessare tutta la verità.

Eda, intanto sà perfettamente che deve rivelare tutto a Serkan, e per questo motivo decide di portare la piccola con sé durante un viaggio di lavoro.

La bella paesaggista, quindi cerca di capire come si comporta il noto imprenditore con la vicinanza dei bambini, ma sembra proprio che non ci sia nulla da fare, non ha proprio un buon rapporto con loro.

E cosa deciderà quindi Eda di fare? Rivelerà tutto oppure deciderà di continuare con le bugie, anche se sta per essere messa in trappola?

Non ci resta che attendere i prossimi appuntamenti per capire che cosa succederà sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa.