Uomini e Donne: Sophie Codegoni è stata cacciata? Ecco la verità

Uomini e Donne, l’ex-tronista Sophie Codegoni è stata davvero cacciata dal programma? Ecco la verità sulla situazione della gieffina.

Nel giro di un anno e mezzo, Sophie Codegoni è riuscita a ritagliarsi parecchio spazio in televisione; come ben sappiamo, solamente nella scorsa stagione televisiva ha ricoperto il ruolo di tronista a Uomini e Donne, uscendo dal programma con Matteo Ranieri.

La relazione tra i due, con diverse polemiche, si è conclusa però solamente pochi mesi dopo, tanto che per questa nuova edizione del dating show la De Filippi ha deciso di chiamare sul trono proprio Matteo.

Sophie, nel frattempo, è protagonista all’interno della casa del Grande Fratello Vip, al momento contesa da Gianmaria Antinolfi e la new entry Alessandro Basciano; un retroscena sul suo passato accende però la luce sul rapporto tra lei e la produzione del programma di Maria De Filippi.

Sophie Codegoni cacciata da Uomini e Donne? La verità sul rapporto col dating show dell’ex-tronista

Commentando la diretta della puntata del 17 dicembre, l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha lanciato una vera e propria bomba sull’ex-tronista, rivelando alcuni dettagli scottanti del suo periodo passato al programma di Maria De Filippi.

Stando a quanto riportato da Rosica infatti, non soltanto la Codegoni avrebbe preso in giro la redazione del dating show (un tema emerso di recente al programma, anche per tutta la questione legata ad Andrea Nicole) ma sarebbe stata addirittura radiata per sempre dal programma.

Come sappiamo, Sophie è nota per essere la tronista che ha rifiutato più corteggiatori nel corso della storia del programma; alla fine del suo lunghissimo percorso ha scelto Matteo Ranieri, lasciato però quasi subito.

“Ricordiamo che è stata radiata da Uomini e Donne, radiata per avere preso in giro la redazione e tutti, perché mentre era con Matteo, si vedeva con altri” spiega Rosica, con delle parole che non passeranno di certo inosservate. Il fatto, in generale, è considerato piuttosto grave dalla produzione del dating show, molto permissiva ma che dà delle regole precise.

Lo stesso Ranieri ha confermato di aver avuto una grande delusione con Sophie, avendo sempre dalla sua parte il pubblico; nella sua nuova esperienza come tronista, sta ancora una volta dimostrando grande sensibilità e umanità.

Una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, la Codegoni risponderà a Rosica? Oppure la stessa produzione di Uomini e Donne farà chiarezza sull’accaduto? Nel frattempo, la Codegoni si trova a dover fare un’altra scelta, questa volta forse più difficile: Basciano o Antinolfi?