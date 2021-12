Arriva una bellissima notizia per lui: Pier Silvio Berlusconi è diventato nonno! La notizia ha stupito tutti. Ecco come l’ha presa Silvia Toffanin

Pier Silvio Berlusconi è diventato nonno. Il compagno storico della conduttrice televisiva di Mediaset, Silvia Toffanin è diventato nonno per la prima volta. Nessuno era a conoscenza della dolce attesa e la notizia ha letteralmente stupito tutti, tra la gioia di familiari e amici.

Per tutti questi mesi, infatti, il lieto evento è stato nascosto per evitare un’eccessiva esposizione mediatica. Azione riuscita, dato che nessuno era a conoscenza della dolce notizia. Ecco quindi da chi è nata la nipote di Pier Silvio Berlusconi, come si chiama e come ha reagito a conduttrice di “Verissimo”.

Pier Silvio Berlusconi è diventato nonno, ecco chi è la sua nipotina

Prima di incontrare, e sposare, Silvia Toffanin, l’amministratore delegato della Mediaset è stato legato sentimentalmente a Emanuela Mussida, modella da cui ha avuto una figlia nel 1990, Lucrezia Vittoria Berlusconi.

Ora Pier Silvio Berlusconi è diventato nonno e proprio Lucrezia Vittoria Berlusconi, infatti, ha dato alla luce la piccola Olivia. La nipote di Pier Silvio Berlusconi è nata lo scorso aprile 2021, e in pochissimi hanno appreso la notizia.

È stato il settimanale “Chi” a riferire, 8 mesi dopo la nascita della piccola Oliva, che Pier Silvio Berlusconi è diventato nonno. A testimoniare la bella notizia, una foto della neomamma in giro con la sua piccola seduta sul passeggino mentre sono in un parco giochi.

La reazione di Silvia Toffanin, come ci si aspettava, è stata di immensa gioia ed emozione. L’arrivo della piccola Olivia ha portato felicità in parenti e amici della famiglia, che ora avranno un’altra dolce bambina da coccolare.

Dunque, Pier Silvio Berlusconi è diventato nonno a soli 52 anni, dopo aver avuto due figli con la Toffanin, legati dal 2002. Parliamo di Lorenzo Mattia, nato nel 2010 e Sofia Valentina, nata nel 2015 e ora di soli 6 anni.

Non si conosce molto del padre della piccola Olivia. Ma le informazioni che ci arrivano dicono che si chiama Josh e ha la nazionalità statunitense. È probabile, infatti, che i due si siano conosciuti negli Stati Uniti, dove Lucrezia Vittoria ha studiato e lavorato.