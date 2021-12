I carciofi contengono moltissime sostanze benefiche per il nostro organismo, vi sveliamo una curiosità: la loro acqua è miracolosa!

Il carciofo è una pianta di origini mediterranee che vanta delle importanti proprietà terapeutiche, esso infatti può essere utilizzato per contrastare l’anemia, la formazione dei calcoli, la cattiva digestione, la cellulite, l’acne e – come se non bastasse – risulta anche disintossicante e antitumorale. In sostanza, inserire il carciofo nella propria alimentazione, porterà solo giovamento al nostro corpo ed inoltre può essere la base per moltissime pietanze gustose e saporire. Eppure, un errore che molti commettono, risiede nel gesto di buttare l’acqua prodotta dalla cottura dell’ortaggio.

I carciofi possono essere cotti in modi diversi, in padella, al vapore oppure bolliti in acqua. Tuttavia, durante la cottura, si perdono moltissime delle proprietà benefiche dell’alimento e queste proprietà rimangono proprio nell’acqua di cottura. Consigliamo quindi di non gettare quest’ultima, ma anzi di consumarla come se fosse una semplice tisana. L’acqua al carciofo avrà un vero e proprio effetto depurativo, soprattutto se consumata per due/tre settimane a digiuno al mattino. Questo semplice gesto, vi consentirà di eliminare le tossine prodotte dal corpo e sentirvi, di conseguenza, completamente rigenerati. Vediamo come prepararla correttamente.

Tisana detox all’acqua di carciofo – Incredibilmente benefica

Per preparare l’acqua al carciofo, bisogna semplicemente bollire 3 di quest’ultimi in un litro d’acqua per 15 minuti. Una volta terminato il tempo di cottura, possiamo consumare i carciofi a parte, conservandone l’acqua. Potrete anche mantenerla in frigorifero per circa una settimana. Consigliamo però di assumerla a temperatura ambiente.

Consumare questo tipo di tisana detox sarà fondamentale per il vostro organismo e produrrà diversi effetti benefici: essa infatti stabilizza gli zuccheri nel sangue, diminuisce il colesterolo, favorisce la digestione e la diuresi, depura il fegato, è ricca di antiossidanti, sali minerali, vitamine, acqua e fibre. Il corpo assorbe nel corso della giornata moltissime sostanze dannose, è molto importante quindi svolgere – di tanto in tanto – delle azioni detox che consentono di depurare l’organismo. Unica pecca è che potrebbe risultare particolarmente amara, buttatela giù tutta di un colpo, ne varrà in ogni caso la pena.