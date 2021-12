Vivere fino a 100 anni? Ecco il segreto per poterci riuscire!

Vediamo insieme come potremmo arrivare a questo incredibile traguardo, ovvero vivere fino a 100 anni, ovviamente in salute.

Tutti noi speriamo di avere una vita lunga e bella e di arrivare alla terza età, come viene chiamata adesso in salute.

Ma vediamo insieme come potremmo arrivare fino alla incredibile soglia dei 100 anni, aiutando la nostra genetica.

LEGGI ANCHE —> Carciofi: non buttare la loro acqua, è davvero miracolosa!

Iniziamo con il dire che stando ad un recente studio che è stato poi pubblicato su Circulation è stata fatta una analisi tra chi aveva una dieta alimentare ricca con carne rossa, cereali e zuccheri contro chi ne ha una più semplice fatta da legumi, frutta e cereali integrali.

Vivere bene fino a 100 anni? Ecco come fare

Dopo bene 18 anni di controlli vari si è notato infatti che nel secondo caso la diminuzione di mortalità era del ben 17% dei casi, ed un rischio nettamente inferiore, circa al 28% per malattie cardiovascolari.

Quindi sembrerebbe propri che la nostra alimentazione influisce in modo molto importante in relazione ai nostri problemi di salute e sulla durata della nostra vita.

Stando poi ad uno studio, il cibo migliore che possiamo mangiare per vivere fino a 100 anni, sembrano essere proprio i fagioli.

Lo studio ha riguardato varie zone nel mondo dove si sono più persone che vivono bene ed in salute fino a questa età ed in comune hanno tutti un grande consumo di legumi.

LEGGI ANCHE —> Rompicapo: ci sono 10 errori nella foto, se li trovi tutti sei un genio

Stando poi ala nota rivista American Journal of Lifestyle Medicine oltre all’alimentazione sana c’è anche collegato uno stile di vita attivo ed il consumo ridottissimo di alcolici.

Sembra che le persone intervistate in questo studio mangiavano circa una tazza di fagioli al giorno, ma come mai sembrano essere così importanti per la nostra salute e longevità?

Come primo motivo sono ricchissimi di proteine e fibre vegetali, ed hanno un ridottissimo contenuto di grassi.

Ad esempio in una tazza di fagioli neri ci sono 15 grammi di proteine e 15 di fibre mentre c’è solamente meno di un grammo di zuccheri e di grassi.

Mangiare un adeguato numero di fibre, stanto al Gereonological Society of America, sembra che riduca da vari rischi come l’ipertensione ed il diabete, e forse anche la demenza e la depressione.

In nostri amici fagioli contengono un polifenolo che ci permette di far passare il tempo ma di stare bene.

Visto che stando a questi vari studi sono davvero molto importanti dobbiamo assolutamente aggiungerli nella nostra dieta per poter vivere molto più a lungo.

Puoi metterli nella colazione insieme ad una frittata se ti piace quella salta, oppure li puoi utilizzare come contorno quando sei a pranzo o a cene oppure provare un’insieme con altre verdure come gli spinaci.

Insomma, ci sono davvero mille possibilità e ricette quindi proviamo ad assumerli e siamo sicuri che i loro benefici arriveranno giorno dopo giorno.