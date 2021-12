Si è appena conclusa la seconda stagione della nota serie Mare Fuori. Arriverà quindi la terza stagione? Ecco la verità.

La seconda stagione di Mare Fuori ci ha lasciato con non pochi interrogativi. Per questo motivo, molti telespettatori aspettano con trepidazione la conferma di una terza stagione. Nell’ultima puntata infatti – andata in onda mercoledì 22 dicembre – abbiamo assistito ad innumerevoli colpi di scena: Carmine, dopo un istante fugace di libertà, è tornato in carcere; Gianni ha commesso un terribile omicidio; Filippo e Naditza sono latitanti e non si conosce il loro futuro; Totò è stato trasferito a Poggioreale e Rosa – la sorella di Ciro – si è fatta arrestare per sensibilizzare Edoardo circa le reali intenzioni di Mimmo. Insomma, il finale dell’ultimissima puntata di questa stagione non ha sicuramente fornito una risoluzioni a tutte le dinamiche della trama. Quindi cosa succederà? Dobbiamo aspettarci una terza stagione? Ecco la verità.

Mare Fuori 3 ci sarà? Ecco la verità

In verità, la percentuale di share non ha convinto totalmente i vertici Rai: stiamo parlando di un numero che si aggira intorno al 6,1% per puntata, cifra non troppo lodevole per una fiction. Per questo motivo, nonostante la sceneggiatrice abbia confermato la stesura del copione, ancora non è arrivata conferma dagli esponenti della rete pubblica. Molto probabilmente, questi ultimi punteranno su un rinnovamento del cast e della trama, eliminando alcuni personaggi per aggiungerne di nuovi. Chi saranno quindi i protagonisti che andranno alla gogna?

Le prime ipotesi fanno riferimento ai personaggi di Filippo e Naditza, i quali verrebbero oscurati per approfondire maggiormente gli intrighi che riguardano gli altri protagonisti della serie. Altri invece, pensano che l’unico personaggio che verrà eliminato sarà quello di Naditza – interpretato da Valentina Romani – sembra infatti che l’impertinente carcerata abbia dato tutto ciò che doveva dare e che Filippo tornerà con amarezza in carcere insieme a tutti gli altri. In ogni caso, per saperne di più, dovremo attendere un annuncio ufficiale dai produttori della rete pubblica, i quali non sono totalmente convinti di investire su una terza stagione della serie.