Elodie: bellezza disarmante lascia i follower senza fiato

Elodie mostra ancora una volta una bellezza disarmante: la cantante col nuovo scatto lascia tutti i suoi follower senza fiato.

Pare essere veramente un periodo d’oro per Elodie, che nonostante la fine della relazione con Marracash ha successo in ogni ambito lavorativo, risultando una delle cantanti più celebri,

Sono passati ormai diversi anni dal suo esordio ad Amici, talent show di Maria De Filippi che l’ha lanciata nel mondo della musica che conta; dopo diverse apparizioni a Sanremo, la cantante romana è più lanciata che mai e, con la sua bellezza e il suo corpo mozzafiato, è diventata anche una vera e propria icona di sensualità.

Ancora una volta, pubblicando sul suo profilo Instagram, Elodie ha lasciato tutti quanti i suoi follower, e non solo, letteralmente senza parole; bellezza dirompente.

Elodie, una bellezza disarmante lascia tutti i follower senza parole

Ex-modella e cubista, la cantante non ha mai nascosto la sua immensa sensualità, che porta sempre anche durante le varie esibizioni sul palco; dalla mamma, ex- modella e originaria delle Antille ha ereditato non soltanto i particolari lineamenti, ma anche un corpo statuario capace di incantare chiunque.

Nel nuovo scatto postato su Instagram, Elodie si è fatta ritrarre intenta ad aspettare, probabilmente su un set; i voluminosi capelli enfatizzano il viso della cantante, che indossa un top (che contiene a fatica il suo florido décollété) abbinato ai pantaloni beige.

“Odio aspettare” scrive Elodie nella didascalia, taggando Oppo Italia, marca produttrice di smartphone di cui è testimonial; la sua bellezza ha comunque conquistato tutti, tanto che il post è stato subito riempito non soltanto da una piogga di like, ma anche da diversi commenti.

Su tutti, spicca quello del suo ex-compagno, il rapper Marracash, con cui la romana ha detto di essere rimasta in buoni rapporti; “si vede dalla faccia” scrive il rapper con tanto di emoticon divertita, che sicuramente conosce bene le espressioni di quella che fino a pochissimo tempo fa è stata la sua compagna.

Anche spazientita dall’attesa, la bellezza della cantante è dirompente e lascia tutti senza parole; i fan sono pazzi di lei, sia quando canta sul palco che in ogni circostanza della sua vita privata.