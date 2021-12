Facciamo un enorme salto temporale, vi ricordate della ballerina Marianna Scarci? Ecco com’è diventata oggi l’ex allieva di Amici.

Era il 2001 quando andò in onda per la prima volta in assoluto la prima puntata del programma che avrebbe fatto la storia di Mediaset. Ideato dall’indiscussa Maria De Filippi, all’epoca non ancora conduttrice, Saranno famosi – oggi conosciuto come Amici – riscosse un successo sorprendente già dalla prima messa in onda. Esso infatti, rappresenta il primo talent della storia della televisione italiana e fu l’antenato di moltissimi programmi di intrattenimento nati nella nostra contemporaneità.

Tra i partecipanti della prima edizione, c’era la giovanissima Marianna Scarci. La ballerina, all’epoca 19enne, era un’artista a trecentosessanta gradi. Nelle prime edizioni infatti, i partecipanti dovevano eccellere in diverse discipline artistiche: dal canto, al ballo, fino ad arrivare alla recitazione. La bellissima e solare Marianna fu tra le prime allieve a riscuotere un successo esorbitante tra i telespettatori da casa. Alla fine, arrivò seconda e, successivamente, continuò ad apparire sporadicamente nelle trasmissioni televisive, per poi sparire definitivamente. Ecco che fine ha fatto oggi la ballerina.

Marianna Scarci oggi, non è cambiata di una virgola

Oggi, Marianna Scarci è una giovane mamma di due bellissime bambine, ha costruito la sua famiglia ed ha iniziato una carriera totalmente diversa. L’ex allieva di Amici infatti, oggi è una talentuosa make-up artist e la danza è diventato un hobby che la Scarci coltiva ancora con emozione. Nonostante siano passati due decenni, conserva sempre il suo sguardo puro e lo stato d’animo allegro. Uno degli aspetti che più aveva colpito il pubblico infatti, era la sua essenza incredibilmente solare e positiva.

Gli anni sono passati, ma sembra che niente sia cambiato: i capelli ricci ribelli, il fisico tonico e scultoreo classico delle ballerine e il sorriso solare. Nonostante non abbia perseguito la carriera artistica, Marianna Scarci appare serena e soddisfatta di tutto ciò che ha costruito insieme al compagno Mirko e alle piccole Mia e Sophia.