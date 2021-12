È dimostrato che mangiare avocado ogni giorno favorisce il benessere dell’intestino. Come fare a mantenerlo sano?

L’avocado è un frutto tropicale. Discende dalla famiglia dei frutti carnosi, ma contiene meno zuccheri, acqua ed acidi idrosolubili di quello che si possa pensare. Questo frutto proviene dal Messico e si estende fino alle coste dell’America Centrale.

In Italia non è molto conosciuto ed usato anche se esiste una produzione italiana di avocado, rappresenta un’innovazione. È ricco, inoltre, di vitamina E e grassi. Presenta caratteristiche molto interessanti. Mangiarlo ogni giorno aiuta l’intestino.

Piccola curiosità sull’origine del nome di questo buonissimo frutto. Lo sapevi che la parola avocado “ahuacatl”, nella lingua azteca del Nahuati, significa “testicolo”. L’avocado, infatti, è un frutto che cresce in coppia. È chiamato anche “pera alligatore”.

Curare il proprio intestino con l’avocado

Si dice che la pancia è la sede del nostro secondo cervello. Curare la salute di un organo come l’intestino, protagonista di alcune funzioni importanti del corpo umano (migliora l’umore e nutre la pelle), quindi, è fondamentale.

È proprio uno studio pubblicato sul “Journal of Nutrition” condotto da alcuni ricercatori americani, che evidenzia, in persone che assumono quotidianamente l’avocado, un aumento di microbi intestinali vantaggiosi per la digestione perchè scompongono le fibre.

La ricerca è stata condotta su un campione di 163 adulti (25-45 anni) collocati nelle categorie sovrappeso/obesi. Le persone sono state divise in 2 gruppi: uno assumeva quotidianamente avocado all’interno di un pasto e l’altro no.

Il fine ultimo era quello di constatare gli effetti legati al consumo del frutto sul microbiota intestinale (insieme di microrganismi che si trovano nel tratto digerente, in particolare nell’intestino).

Al termine dello studio, durato 12 settimane, la ricerca ha mostrato la presenza di molti batteri buoni nel gruppo che assumeva avocado, rispetto all’altro. I batteri sono fondamentali, come citato prima, per scomporre le fibre e creare metaboliti importanti proprio per la cura dell’intestino.

La ricerca mostra anche come il consumo di avocado riesca a far assorbire meno grassi all’organismo, a produrre un aumento degli acidi grassi utili per ridurre l’appetito, a prevenire la comparsa di malattie cardiache e a rendere il sistema immunitario equilibrato.

Cosa aspettiamo a comprarne un po’, per amore del nostro corpo. Aiutiamo l’intestino a mantenersi sano!