L’ex gieffina Guenda Goria ha espresso la sua opinione riguardo questa sesta edizione del Grande Fratello Vip: secondo lei vincerà…

Guenda Goria – figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria – partecipò alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, la quale ebbe notevole successo e coinvolgimento da parte del pubblico a casa. Molti telespettatori definiscono la quinta edizione come iconica e sono in tanti a sentire la malinconia degli ex gieffini. Complice di questo velo di tristezza, sono anche le dinamiche, a dir poco banali, avvenute nell’edizione corrente: sono troppi infatti, i partecipanti che hanno già costruito storie e intrighi prima ancora della loro partecipazione e, di conseguenza, tutto quello che succede all’interno della casa appare come finto e fasullo.

Recentemente, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Guenda Goria ha espresso la sua opinione riguardo questa edizione del Grande Fratello Vip, rivelando chi – secondo lei – si aggiudicherà la vittoria finale. Il nome da lei proposto, in realtà, aleggia da parecchio anche tra le menti del pubblico a casa: in molti pensano che qualcuno sia, in un certo senso, protetto e raccomandato dalla redazione…

Guenda Goria: chi vincerà il Gf Vip6?

Il nome citato da Guenda Goria è, possiamo dire, scontato – sono moltissimi i telespettatori che già ipotizzano chi potrebbe essere il vincitore. Quest’anno, l’edizione del Gf fa acqua da tutte le parti: Signorini riprende in modo abbastanza forte alcuni gieffini, mentre risulta incredibilmente tollerante nei confronti di altri. La gieffina nominata da Guenda Goria è – ovviamente – Soleil Sorge: “Penso che vincerà Soleil, proprio in quanto grande giocatrice ed esperta di reality e dinamiche annesse. Il mio cuore però è tutto per Manuel Bortuzzo, spererei che vincesse davvero questa edizione”. Insomma, anche l’idea di Guenda Goria risulta coerente con quella che è anche l’ipotesi dello stesso pubblico.

Sarà quindi Soleil Sorge la vincitrice di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip? Abbandonata la dinamica con Alex Belli, sembra che l’influencer sia pronta a crearne una nuova con la new entry Alessandro Basciano. Speriamo a questo punto, che se mai dovesse nascere una storia tra i due ex corteggiatori di Uomini e Donne, sia spinta da un sentimento vero e non da una fake dinamica da reality.