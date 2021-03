Guenda Goria parla per la prima volta della malattia che le è stata recentemente diagnosticata dopo mesi di sofferenze ed esorta le donne a non sottovalutare mai il loro dolore. Ecco cosa ha raccontato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip

Guenda Goria parla per la prima volta della malattia che l’ha colpita. L’ex concorrente del GF Vip ha scelto il giorno della festa della donna per condividere il suo dolore per la scoperta dell’endometriosi, una malattia che colpisce 1 donna su 10. “Marzo è il mese dedicato ad una malattia con la quale ho scoperto da poco di dover combattere. Tengo a condividere con voi questa piccola battaglia personale perché ho scoperto che moltissime donne come me soffrono di endometriosi” ha scritto su Instagram. Una malattia ancora poco conosciuta che spesso viene diagnosticata dopo anni dalla sua comparsa e dopo aver patito immense sofferenze. L’endometriosi è una malattia nel quale l’endometrio, una mucosa che generalmente ricopre unicamente l’utero, è presente anche all’esterno della cavità uterina. Questa patologia causa forti dolori durante il ciclo mestruale e durante i rapporti intimi e può causare infertilità. In Italia soffrono di questa patologia il 10-15% delle donne in età fertile, inoltre il 30-50% delle donne infertili sono affette da endometriosi. Come ricorda Guenda Goria, spesso questa malattia viene sottovalutata: lei stessa pensava che il dolore fosse causato dallo stress ma dopo numerosi controlli è arrivata la diagnosi. L’ex Gieffina esorta i suoi followers non fare lo stesso errore. “Per tanti mesi ho sottovalutato i miei sintomi attribuendoli allo stress”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ꧁ 𝐺𝑈𝐸𝑁𝐷𝐴 𝐺𝑂𝑅𝐼𝐴 ꧂ (@guendagoria)

“Mi raccomando a tutte le donne: tenetevi sotto controllo e non sottovalutate mai niente” ricorda sui social. Dopo la pubblicazione del post social con l’annuncio della malattia sono stati tantissimi gli amici Vip e Nip che hanno voluto mandare un messaggio di solidarietà e vicinanza a Guenda. Prima tra tutti la mamma Maria Teresa Ruta che ha dedicato alla figlia dolcissime parole: “Amore mio dolce e sensibile, fragile e preziosa, unica … un’altra sfida ti aspetta, ma non sei e non sarai mai sola” ha scritto.

Per concludere la dedica alla figlia Maria Teresa le ha ricordato a Guenda di essere forte perché prima o poi passerà anche questo momento e tornerà il sole nella sua vita, perché prima o poi il sole torna sempre.