Ventura, compagno positivo al Covid: Ha un serio problema polmonare pregresso

Anche il compagno di Simona Ventura Giovanni Terzi è uscito positivo al Covid 19 e ha ammesso di avere un problema serio ai polmoni

Simona Ventura sarebbe dovuta essere una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo, accanto ad Amadeus e Fiorello. Purtroppo, la sua positività al Covid 19 le ha fatto saltare la presenza. Delle sue condizioni di salute ne ha parlato anche Giovanni Terzi, il compagno che nei giorni seguenti ha annunciato anche lui la sua positività. E proprio poche ore fa, l’uomo ha confessato le sue paure e le proprie ansia attraverso un collegamento con Eleonora Daniele.

Simona Ventura positiva al Covid19

A Storie Italiane, il giornalista ha spiegato di avere anche lui il Covid e di essere continuamente sotto osservazione per via di una malattia polmonare precedente al virus. Per questa ragione, deve fare molta attenzione e non sottovalutare nessun sintomo. Un particolare e davvero delicato per il compagno di Simona Ventura, che attualmente si trova isolato insieme alla conduttrice.

E parlando della Ventura, ha voluto rassicurare tutti, spiegando che sta bene e che entrambi hanno solo qualche lieve sintomo. Sono influenzati e hanno perso l’uso del gusto e dell’olfatto, ma tutto sommato non si tratta di nulla di grave. Quindi, le condizioni di Giovanni Terzi e Simona Ventura non sono allarmanti.

Il compagno Giovanni Terzi preoccupato per il suo problema ai polmoni

Giovanni Terzi, dopo aver rassicurato tutti sulle condizioni di Simona Ventura ha spiegato quanto la compagna sia rimasta male davanti all’esito del tampone poco prima di partecipare al Festival di Sanremo. La conduttrice ha provato un forte senso di amarezza ma è sicuro che dopo tutta questa storia entrambi ne usciranno più forti di prima.

Prima di concludere il collegamento con Eleonora Daniele, il giornalista è passato poi a parlare dei suoi problemi di salute e dei suoi sintomi dovuti al Covid. Come detto in precedenza non ha nulla di grave, la febbre alta non è apparsa e nemmeno problemi polmonari. Però, deve fare attenzione perchè da anni soffre di una malattia: “un problema polmonare molto serio e sono controllato facendo eparina”.