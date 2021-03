Chiara Nasti, l’outfit di “lady Zaniolo” è da perdere il fiato: “Bella come poche”

Chiara Nasti al centro dell’attenzione su Instagram: la compagna di Zaniolo ha mostrato ai follower tutta la sua bellezza e sensualità

E’ bastata una foto su Instagram della compagna di Nicolò Zaniolo per scatenare la passione dei follower nei suoi confronti. Nelle ultime settimane la nuova fiamma del calciatore della Roma e talento della Nazionale Italiana di calcio è stata al centro dell’attenzione del mondo del gossip. Tante le voci su di lei prima della notizia dell’inizio della frequentazione con l’attaccante giallorosso. Alcune voci sul suo conto avevano dato fastidio all’attuale compagno. Il riferimento è quello relativo ad un presunto flirt, tra l’altro mai confermato dai diretti interessati, tra lei ed il campione brasiliano Neymar. Pare che tra i due ci fosse stato uno scambio di like su Instagram. Le insistenti voci su questo gossip probabilmente hanno spinto Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo ad uscire allo scoperto. Con tanto di post su Instagram a mostrare il loro amore. I due sembrano adesso una coppia perfetta, per la gioia dei fan di entrambi felici per la loro relazione.

Ma la web influencer, da tempo famosissima sui social, resta amatissima dai follower. Che ne apprezzano qualità fisiche ma anche doti caratteriali. Aperta al dialogo diretto con tutti, la 23enne napoletana ha avuto spesso anche degli alterchi sul web con qualche follower che non ha apprezzato la sua esposizione così forte. Ma lei ha sempre risposto per le rime a tutte le accuse, mostrando nonostante la sua giovane età, forti doti caratteriali. Insomma, con lei parliamo di un personaggio schietto e diretto. Una che non le manda a dire. Nell’ultimo post ha voluto celebrare la giornata internazionale dei diritti della donna. E lo ha fatto con un post che ha evidenziato un outfit da capogiro che non è passato inosservato. “Auguri donne” ha scritto. La didascalia alla foto in top strettissimo e posa da perdere il fiato ha riscosso un successo enorme. “Bella come poche” ha commentato un follower sotto il post che abbiamo pubblicato di seguito. Voi cosa ne pensate? La trovate anche voi irresistibile come hanno scritto i suoi fan?