Rosalinda Cannavò racconta com’è andato l’incontro con l’ex fidanzato Giuliano Condorelli, dopo la fine del GF Vip. Ecco cosa ha svelato l’attrice siciliana.

Rosalinda Cannavò ospite a Verissimo svela come sono andate le cose con l’ex fidanzato Giuliano Condorelli una volta uscita dalla casa del GF Vip. La Cannavò era entrata nel reality ufficialmente legata al compagno suo conterraneo. Una relazione che durava da nove anni e nonostante lei sia stata fidanzata fittiziamente con Gabriel Garko prima e con Massimiliano Morra dopo, sembrava essere solida e spinta da forti sentimenti. Una volta terminata la querelle pubblicitaria di finti fidanzamenti Rosalinda aveva ufficializzato la sua storia d’amore con Giuliano e finalmente la coppia aveva avuto la possibilità di vivere alla luce del sole. L’idillio amoroso però non è durato molto e rinchiusa all’interno della casa più spiata d’Italia l’attrice siciliana ha cominciato ad avere forti dubbi sui suoi sentimenti. Dubbi che in poco tempo l’hanno portata ad iniziare una nuova relazione con il coinquilino Andrea Zenga. Giuliano appena è stato mandato in onda l’avvicinamento della fidanzata con Zenga ha deciso di non apparire nel reality e ha diffidato il programma a parlare di lui e della sua storia con l’attrice.

Ora però finita l’esperienza televisiva Rosalinda ha dovuto affrontare vis a vis l’ex fidanzato, diventato ex a sua insaputa e messo davanti all’evidenza dell’inizio di una nuova storia d’amore. Rosalinda ha raccontato di aver visto Giuliano e di essersi scusata con lui. Delle scuse sicuramente dovute che pare il ragazzo abbia accettato. “Gli ho chiesto scusa perché in questo momento sto provando dei sentimenti per un’altra persona. Lui ha capito” ha raccontato a Silvia Toffanin. Chiarita la situazione con l’ex Rosalinda vuole concentrarsi sulla sua nuova storia d’amore.

Da quando sono usciti dalla casa i due sono inseparabili e mostrano spesso sui social la loro vita insieme. Sempre a Silvia Toffanin, Rosalinda ha voluto specificare che la storia con Andrea non è flirt “passeggero” ma una vera e propria “storia”. E voi cosa ne pensate? La relazione durerà anche fuori dalla casa del GF Vip?