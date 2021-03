Aurora Ramazzotti, la confessione su Instagram: “Ho una brutta notizia da darvi”

Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed il celebre cantautore Eros, ha fatto una confessione ai fan. Scopriamo di cosa si tratta

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è un personaggio seguitissimo sui social. La sua personalità forte l’ha portata negli anni a diventare molto popolare sul web. Con i follower che apprezzano sia le sue doti fisiche che quelle caratteriali. Da poco ha cominciato una nuova avventura come inviata di Le Iene, con alcune critiche che le sono arrivate e che hanno messo al centro dell’attenzione la sua posizione di “figlia di”. Insomma, per qualcuno la sua “carriera televisiva” avrebbe avuto quella spinta necessaria per arrivare in un programma seguitissimo come quello condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. La bella Aurora tante volte ha dovuto subire questo tipo di attacco, con i follower che spesso sono stati abbastanza duri e scortesi anche criticando il suo aspetto fisico. Ma c’è da dire che la stragrande maggioranza dei suoi fan continua a seguirla con entusiasmo.

Mostrando soddisfazione anche per la sua crescita professionale che continua e solo per suoi meriti. Senza nessuna “spinta” o raccomandazione. Infatti Aurora Ramazzotti è amatissima dai follower proprio perché riesce ad avere un rapporto diretto con tutti. E sul web porta avanti anche delle “rubriche” che le permettono di avere un faccia a faccia diretto con i fan. Spesso rispondendo anche in tempo reale alle domande che le vengono poste. E che riguardano sia la sua vita personale che argomenti di interesse generale. Nelle ultime la figlia di Michelle ed Eros ha fatto una confessione ai follower: “Vi devo dare una brutta notizia. Domani niente rubrica perché devo lavorare ma poi la recuperiamo”. Il riferimento è ad una delle sue rubriche di attualità che condivide con i follower. Ma gli impegni lavorativi con Le Iene non le hanno permesso di portarla avanti. Ma siamo certi che riuscirà nelle prossime ore a recuperare, con i follower che per il momento si accontentano di poterla vedere in televisione.