Claudia Ruggeri e Laura Cremaschi, la foto in accappatoio toglie il fiato

Dopo tanta attesa finalmente torna in onda Avanti un Altro: Laura Cremaschi e Claudia Ruggeri prontissime per il ritorno in tv

Sanno sempre come stupire Claudia Ruggeri e Laura Cremaschi ormai prontissime per questa nuove ed entusiasmante edizione di Avanti un altro. Possiamo dire che il game show condotto da Paolo Bonolis è quasi un anno che è stato “sospeso” a causa dell’emergenza sanitaria dovuta da Covid-19. Ricordiamo anche, che molte puntate già registrate nel 2020 ancora non sono andate in onda e molto probabilmente si partirà proprio con quelle… Intanto, al Cremaschi e la Ruggeri ancora una volta si sono messe in evidenza su Instagram. In coppia sono assolutamente irresistibili e i fan sono impazziti davanti a tanta bellezza.

Laura Cremaschi e Claudia Ruggeri irresistibili in accappatoio

Pochi istanti fa, Laura Cremaschi e Claudia Ruggeri come sempre hanno mandato il tilt il proprio profilo Instagram. Insieme si stanno preparando per il debutto di avanti Un Altro e tra prove e shooting fotografici non hanno perso occasione per farsi notare.

Le due showgirl evidenziano tutta la loro bellezza anche in accappatoio. Due bombe sexy che sanno sempre come lasciare il segno. Sguardo ammiccante, scollature mozzafiato e soprattutto tanta sensualità.

Una sensualità a cui anche Paolo Bonolis non può resistere e come si vede dall’immagine lo vediamo “spiare” dalla finestra. Infatti la Ruggeri scrive: “Quando hai dei vicini impiccioni”, facendo notare a tutti la sua faccia meravigliata.

Le due show girl amatissime sui social

Claudia Ruggeri e Laura Cremaschi devono il loro successo al programma “Avanti un Altro”, che ricordiamo stasera ritornerà in onda dalle 18.45 su Canale 5. Impossibile non ricordare la giovane bionda nei panni della “Bonas” o l’amatissimo personaggio di “Miss Claudia”. Entrambe, con la loro bellezza sono riuscite a far innamorare il pubblico a casa.

La loro bellezza e la propria sensualità ovviamente non resta mai inosservata ma è impossibile anche non far notare la loro simpatia. Le due modelle, oltre ad essere seguite in tv sono anche molto apprezzate sui social, dove contano dei profili Instagram con più di un milione di seguaci.