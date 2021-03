Wanda Nara clamorosa: il selfie allo specchio sta facendo impazzire il web

Wanda Nara ha scatenato la passione dei follower su Instagram: la sua foto ha raccolto migliaia di like e commenti. Curve in evidenza

Lady Icardi ha scatenato ancora una volta la passone dei follower su Instagram. E lo ha fatto con una serie di post da bollino rosso che hanno mostrato le sue curve bollenti. Che non passano mai inosservate. La bellezza argentina non è nuova a certe uscite sui social che spesso le costano critiche anche feroci. Infatti, se da un lato ci sono tantissimi follower che stravedono per lei e per la sua fortissima sensualità, c’è da dire che ci sono anche delle accuse che le vengono mosse. E che riguardano la sua eccessiva esposizione che non sarebbe gradita. Insomma, con lei non ci troviamo di fronte ad un personaggio semplice. Tanta sensualità e bellezza ma anche una forte personalità. Anche se la moglie del calciatore del Psg spesso preferisce non rispondere alle critiche sui social, quando ne ha l’opportunità fa sentire la sua voce anche di fronte a chi la critica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Nelle ultime settimane l’ex moglie del calciatore Maxi Lopez ha lasciato tutti senza parole con una serie di post che hanno messo al centro dell’attenzione le sue qualità fisiche che non restano mai inosservate soprattutto su Instagram. Gli ultimi due pubblicati in ordine di tempo sono stati molto apprezzati dai follower che hanno ammirato l’argentina in tutto il suo splendore prima in un selfie allo specchio che ha messo in risalto non solo il décolleté ma anche il lato b. Nel secondo post invece in evidenza la sua “balconata” abbondante come l’hanno definita i fan. Entrambi i post pubblicati (sopra e di seguito) per lasciare come sempre a voi i commenti dopo lo straordinario successo che hanno raccolto sul web. Con migliaia di like e commenti arrivati in pochi minuti dalla pubblicazione.