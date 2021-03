Simona Ventura positiva al Coronavirus: le condizioni della conduttrice

Simona Ventura positiva al Coronavirus: la conduttrice salterà Sanremo. L’annuncio di Amadeus che ha sconvolto i fan

La celebre conduttrice è positiva al Covid. La notizia è stata data da Amadeus nel corso della conferenza stampa quotidiana del Festival di Sanremo con il commento dei dati sulla kermesse musicale. La compagna di Giovanni Terzi avrebbe dovuto partecipare al Festival come ospite nella serata finale di domani, ma la positività ha fatto cambiare i programmi. Tanto rammarico e preoccupazione per Amadeus che ha dato l’annuncio alla stampa.

“Ci dispiace comunicare che Simona Ventura non sarà presente nella finale di domani sera. Purtroppo è risultata positiva al Covid”. Queste le parole di Amadeus che ha comunicato ai media presenti in conferenza stampa la situazione. Dando anche delle ulteriori spiegazioni sulle sue condizioni di salute: “Grazie a Dio sta bene. Per me è un grande dolore, e so che anche lei è molto rammaricata, disperata. Ci teneva tantissimo ad esserci”. Poi il saluto di Amadeus e l’incoraggiamento per la conduttrice: “Ti abbracciamo, in bocca al lupo. Ci rifaremo la prossima volta”.

Da quello che ha comunicato Amadeus pare che per fortuna la conduttrice stia bene, probabilmente asintomatica. La notizia rappresenta un fulmine a ciel sereno per il Festival, già condizionato dall’assenza di pubblico e dalle misure restrittive che stanno creando non pochi problemi all’organizzazione. Insomma, la positività della Ventura arriva nel momento cruciale del Festival, con l’assenza di uno dei personaggi più attesi. Intanto dalla diretta interessata non è arrivato ancora nessun commento ufficiale. Nelle scorse ore sul suo profilo Instagram aveva comunicato la sua presenza al Festival ai suoi follower.

Adesso si può solo immaginare la delusione in lei per dover rinunciare ad un appuntamento che attendeva da tempo. “Anch’io non vedo l’ora di rivederti @giovanna_e_amadeus!!! I bei tempi che abbiamo vissuto non ce li toglierà nessuno e neanche l’emozione di riviverci sul palco più famoso d’Italia !! 🌟 #sanremo #sanremo2021”. Questo le parole della conduttrice al video dove Amadeus parlava della sua presenza al Festival. Con i follower entusiasti per la sua partecipazione. Adesso saltata.