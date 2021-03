Il Commissario Montalbano nella puntata di questa sera chiude il suo cerchio con l’episodio Il Metodo Catalanotti

E’ finalmente terminata la lunga attesa per l’ultimo episodio de Il Commissario Montalbano. La fiction Rai con protagonista Luca Zingaretti è pronta a dire addio ai suoi telespettatori ma con un grande colpo di scena. La serie è stata uno dei prodotti più visti della nostra tv in Italia come all’estero, grazie proprio alle storie raccontate dal grande protagonista Salvo Montalbano. E proprio in una recente intervista, il marito di Luisa Ranieri ha svelato in anteprima cosa vedremo nelle ultime battute finali.

Salvo Montalbano mette tutto in discussione: nuovo amore per il Commissario

In una lunga intervista fatta di recente Luca Zingaretti, protagonista de Il Commissario Montalbano ha svelato cosa accadrà nell’ultimo episodio della fiction. Salvo per la prima volta si sentirà molto con confuso e metterà tutto in discussione.

La presenza di una giovane ragazza, interpretata dall’attrice Greta Scarano, lo farà innamorare di nuovo… Insomma, un Montalbano molto diverso da come siamo stati abituati a vederlo in questi anni e come detto in precedenza il finale sarà davvero particolare.

Anche nell’ultimo episodio intitolato il Metodo Catalanotti, Zingaretti si è diviso tra il ruolo di interprete e regista. Una puntata da non perdere che mette insieme tutti i temi cari ad Andrea Camilleri, scrittore e sceneggiatore della fiction scomparso lo scorso anno.

Anticipazioni Il Commissario Montalbano: Metodo Catalanotti

Durante l’intervista a Vero Tv, Luca Zingaretti ha ammesso che si è molto emozionato nel girare questo episodio che conclude più di 20 anni di duro lavoro. Nella puntata di questa sera, la trama è molto interessante. Salvo è chiamato ad indagare sull’omicidio di un usurario Carmelo Catalanotti.

Ad aiutare il Commissario ci sarà Antonia, nuovo capo della scientifica (interpretata da Greta Scarano), da cui lui si sente molto attratto. Un turbamento inaspettato che gli porterà a mettere tutto in discussione, compreso la sua lunga relazione con la storica compagna Livia.

Accanto al volto simbolo della saga Luca Zingaretti e alla new entry Greta Scarano, il pubblico ritroverà tutti i personaggi storici della serie: Cesare Bocci, Peppino Mazzotta , Angelo Russo e Sonia Bergamasco.