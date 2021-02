Il Commissario Montalbano chiude: “Non si faranno più puntate”

Il Commissario Montalbano chiude: Il metodo Catalanotti” sarà l’ultimo episodio de Il Commissario Montalbano e andrà in onda lunedì 8 marzo

Una bruttissima notizia quella che hanno appena ricevuto i fan de Il Commissario Montalbano e di Luca Zingaretti. Si era parlato da tempo di una possibile chiusura della serie campione di incassi ormai da un decennio, e purtroppo tale decisione è stata presa. Un vero e proprio colpo per tutti i telespettatori che nell’ultimo si sono dovuti accontentare solo delle repliche. Ma vediamo insieme le parole dei protagonisti…

L’ultimo episodio di Montalbano in onda l’8 marzo

Dopo le dichiarazioni di Luca Zingaretti e del direttore di Rai 1 Stefano Coletta anche l’attore Peppino Mazzotta ha confermato la chiusura della serie. L’8 Marzo 2021 subito dopo il festival di Sanremo andrà in onda l’ultimo episodio de Il commissario Montalbano.

A tal proposito, in una recente intervista, proprio Mazzotta ha spiegato che non ci saranno alte puntate, in quanto sono venuti a mancare i pilastri importanti di questa fiction: “lo scrittore Andrea Camilleri, il regista Alberto Sironi e lo scenografo Luciano Ricceri”.

Infine, l’attore ha specificato anche che l’ultimo capitolo Riccardino proprio per dovere a chi ha sempre lavorato, dovrebbe essere terminato e mandato in onda. Ovviamente, però, rispetta la decisione presa dai piani alti.

Le parole di Luca Zingaretti

L’8 marzo termina una grande fiction che per anni è stata campione di incassi in ogni puntata. Il Commissario Montalbano con protagonista Luca Zingaretti purtroppo chiude i battenti anche se lo stesso attore più volte si era detto certo su questa ipotesi.

Il problema principale per mandare avanti la serie riguarda proprio queste mancanze importanti. Infatti, Zingaretti proprio come Mazzotta ha espresso la sua stessa opinione. “Non c’è più uno scrittore che si potesse occupare delle storie, ne tanto meno uno scenografo e un regista, impossibile dunque”.

A settembre, la Rai per occupare gli spazi vuoti dovute alla mancanza di serie tv , ha deciso id mandare in odna delle repliche, battendo come sempre la concorrenza. Ora, dopo il festival is attende questo ultimo episodio intitolato Il Metodo Catalanotti.