GFVip Giulia Salemi, la sua strategia per arrivare in finale scandalizza i fan

Giulia Salemi ha proposto a Pierpaolo Pretelli la sua strategia infallibile per arrivare dritta alla puntata finale del Grande Fratello Vip 5 ma i fan che hanno sentito tutto adesso la accusano sui social: ecco che cosa è successo.

“Vergognati“, “Sei falsa e stratega“, questi sono stati solo alcuni dei commenti che i fan del Grande Fratello Vip hanno espresso sui social dopo aver sentito le parole della gieffina dirette alla sua dolce metà Pierpaolo Pretelli con le quali ha illustrato la sua strategia per arrivare in finale. Le reazioni del pubblico infatti sono state durissime: ecco che cosa ha detto sotto voce la bella influencer italo-persiana a Pierpaolo e che tanto ha fatto arrabbiare gli utenti sui social.

Giulia Salemi è una tra i concorrenti più discussi di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, il reality in onda su Canale 5. Entrata nella casa a novembre, quasi due mesi dopo il via ufficiale del programma, ha raggiunto gli altri coinquilini sicuramente non in punta di piedi, portando un po’ di scompiglio nella Casa.

Per pochi giorni infatti ha convissuto con Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore per la quale il gieffino Pierpaolo Pretelli si era preso una bella cotta. Pretelli ha poi invece quasi da subito rubato il cuore a Giulia: i due attualmente stanno vivendo una bella love story che a volte è ancora influenzata da Elisabetta e che come tutte le storie ha alti e bassi.

Non solo per questo però la giovane è spesso al centro del gossip: la 27enne infatti è ormai conosciuta al pubblico per non avere peli sulla lingua, cosa che l’ha spesso messa al centro dell’attenzione anche negli altri reality a cui ha partecipato (MTV Super Shore e Pechino Express).

Ancora una volta infatti è finita al centro delle polemiche, e questa volta il web sembra proprio furioso contro di lei a causa della sua strategia per arrivare in finale considerata “vergognosa”.

Giulia Salemi, come arrivare in finale: le sue parole

Gli utenti sui social non hanno perdonato alla gieffina quello che ha spiegato, quasi sussurrando, a Pierpaolo Pretelli e anzi a detta loro le sue parole mostrerebbero senza filtri la vera persona che Giulia è oltre la “maschera”: meschina e calcolatrice. Infatti, seppur Pierpaolo già sia sicuro di arrivare in finale, la bella italo-persiana ancora non è certa di arrivarci e anzi è in nomination. Proprio per questo ha rivelato al compagno la sua strategia per resistere nella Casa fino all’ultimo giorno.

“Quando gli altri dormono, è lì che dobbiamo approfittarne. Le telecamere sono tutte per noi e dobbiamo inventarci qualcosa…“, ha infatti detto l’influencer mentre si trovava nella cucina della Casa con Pierpaolo.

Immediate le reazioni dei telespettatori, che sui social hanno ricondiviso il video che cattura il momento, accusandola di essere una calcolatrice. “Fate girare questo video, ecco Giulia che si organizza per arrivare in finale“, scrive qualcuno.

Ma non tutti hanno preso male le sue parole: tanti fan della ragazza infatti hanno ormai compreso la sua pungente ironia e sono pronti a giurare che quella fosse l’ennesima frase per stuzzicare in modo ironico Pierpaolo e i fan del programma.