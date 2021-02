Ivana Icardi annuncia la dolce attesa attraverso un post Instagram. Ecco tutti i dettagli sulla prima gravidanza della sorella di Mauro Icardi.

Ivana Icardi è in attesa dl suo primo figlio dal compagno Hugo Sierra. Ad ufficializzare la notizia è stata la stessa Ivana postando su Instagram una romantica foto che la ritrae insieme al compagno mentre mostra l’ecografia. Una notizia che riempie di gioia tutti i fan della sorella di Icardi. Ivana è nota al grande pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello e per le numerose apparizioni tv. Durante io reality aveva più volte parlato del suo difficile rapporto con il fratello Mauro e la cognata Wanda Nara. Anche i rapporti con il padre non sono stati dei migliori negli ultimi anni ma sembra che la gravidanza abbia riavvicinato la famiglia. Il padre ha infatti voluto congratularsi pubblicamente con la figlia per l’arrivo del suo primo bambino esprimendo tutta la sua felicità per la nascita del suo undicesimo nipote. Non è ancora arrivato il commento di Wanda e Mauro ma siamo sicuri che presto si congratuleranno che i futuri genitori che regaleranno una cugina alle loro due bambine.

Hugo, ex giocatore di basket uruguaiano e Ivana si sono conosciuti poco più di un anno fa mentre partecipavano al reality Superviventes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi. Tra di loro è stato amore a prima vista e ora sono pronti a mettere su famiglia. Nella didascalia del post Instagram Ivana ha voluto esprimere tutta la sua felicità scrivendo: “Adesso gli amori della mia vita sono diventati due”. La stessa immagine, ma in versione bianco e nero, è stata postata dal compagno 46enne che ha voluto svelare un importante particolare. Il figlio in arrivo sarà una femminuccia e la coppia ha già reso noto il nome.

Hugo ha infatti pubblicato il suo dolce pensiero per la figlia attraverso queste parole:“Benvenuta alla nostra GIORGIA”. Ivana è al quarto mese di gravidanza e la bimba è attesa entro il prossimo luglio e noi gli facciamo i nostri più sinceri auguri