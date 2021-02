Gf Vip: Francesco Baccini duro contro la Ruta “gossip inventato, una violenza”

Francesco Baccini dopo l’incontro con Maria Teresa al Gf Vip, si è sfogato su FB contro chi l’ha criticato per aver rivelato alcuni dettagli clamorosi sull’incontro privato con la Ruta, “sgarbato io? mi ha tirato in mezzo per runa roba inventata“, ecco le dure parole sull’accaduto

Nell’ultima puntata del Gf Vip Maria Teresa Ruta ha rincontrato una sua vecchia fiamma, Francesco Baccini, è stata lei stessa ha rivelare ad Alfonso Signorini il clamoroso gossip sul flirt avuto insieme al cantante molti anni fa, la Ruta ha dichiarato anche ai suoi compagni di aver passato diverse serate insieme a lui in intimità nel periodo del Festival di Sanremo, momento in cui Baccini avrebbe dovuto partecipare con un inedito, ma all’ultimo secondo è stato scartato, grande delusione per lui e per questo motivo Maria Teresa ha cercato di consolarlo durante quelle tristi serate.

Ma ha raccontare i fatti in modo diverso è stato proprio il cantante, il quale ha confessato che tra loro non ci sarebbe stato nulla di intimo anche perché l’unica serata in cui è andato a casa della Ruta per cenare e per guardare il festival, i due sono stati sorpresi sul divano dall’ex fidanzato di Maria Teresa (al momento la sua identità è sconosciuta) che si è molto alterato per la situazione, infatti Baccini ha confessato che quella sera è scappato a gambe levate e che da quel momento non ha mai più sentito o visto la Ruta. Versione completamente diversa da quella della vipppona, ma il pubblico si è scagliato contro Baccini accusandolo di non avere avuto garbo nel raccontato la questione e soprattutto di essere stato indelicato a scendere nei dettagli, che Maria Teresa aveva omesso apposta per evitare di intromettere terze persone, per questo motivo il cantante si è lasciato andare a un lungo sfogo, vediamo cosa ha ha dichiarato.

Francesco Baccini su tutte le furie “sgarbato io? tutti che mi rompono i cogl***i”

Francesco Baccini ha commentato sul suo profilo Facebook l’incontro con Maria Teresa Ruta avvenuto nella casa del Gf Vip, il cantante non sembra essere rimasto contento soprattutto per le critiche che gli sono arrivate sul suo comportamento. Baccini ha clamorosamente smentito il flirt che la Ruta aveva confessato di aver avuto con lui e ha raccontato i fatti in modo totalmente diverso, alcuni telespettatori hanno apprezzato le sue parole invece altri l’hanno fortemente accusato di essere stato sgarbato per aver rivelato retroscena che andavano omessi per tutelare sia la Ruta che altre persone, come il presunto ex fidanzato di Maria Teresa.

Le sue prime parole dopo queste accuse sono state “Io non c’entravo un caz** lì dentro, sono stato chiamato in causa in una cosa inesistente. Potevo far finta di niente, solo che per i prossimi cinque anni chiunque avrei incontrato avrebbe rotto i cogl**ni con “ma ti sei trom**to la Ruta?” e avrei dovuto rispondere di no a tutti. Sono andato direttamente alla fonte, le cose si prendono di petto se non hai nulla da nascondere“.

Il cantante ha voluto rispondere ai tantissimi messaggi negativi che gli sono arrivati sui social per il suo comportamento nella casa del Gf Vip e a chi l’ha etichettato come sgarbato ha detto ” Sgarbato io? Una persona mi tira dentro una roba inventata con tutti che mi rompono i cogl***i e lo sgarbato sarei io? Anche il farmacista mi ha chiesto se era vero o meno, ma stiamo scherzando? Un delirio, per fortuna che c’è il Covid e c’è poca gente in giro, ma chiunque incontri mi chiede della Ruta da cinque giorni. È una violenza, io non ne avevo mai fatto cenno con nessuno. Ma cosa c’entro io in un contenitore dove la musica non esiste? Alla fine mi sarei dovuto incazzare come una iena e invece l’ho buttata sul ridere”

Vedremo se nella prossima puntata del Gf Vip, Alfonso Signorini mostrerà a Maria Teresa Ruta queste pesanti affermazioni di Baccini.