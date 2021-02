A pochi giorni dalla conferma della gravidanza Belen Rodriguez e il fidanzato Antonino Spinalbese sono pronti a convolare a nozze. Le indiscrezioni.

Il rumor sulla presunta gravidanza di Belen Rodriguez era nell’aria da qualche settimana ma la conferma ufficiale è arrivata solo qualche giorno fa tramite la copertina del settimanale Chi. Belen aspetta il suo secondo figlio dal neofidanzato 25enne Antonino Spinalbese. La showgirl 38enne è incinta di cinque mesi e darà alla luce il suo secondogenito entro il prossimo giugno. Nelle ultime ore però si è aggiunta una indiscrezione sul futuro della coppia. Secondo il settimanale Vero non sono la famiglia accoglierà un nuovo componente tra pochissimi mesi ma sarebbe pronta per fare il grande passo, sposandosi prima della fine dell’anno. L’argentina e il fidanzato sono stati paparazzati mentre passeggiano nel centro di Milano e non è passato inosservato il grande anello di diamanti al dito della showgirl. Secondo il settimanale rappresenterebbe la promessa di matrimonio fatta da Antonino e la coppia si starebbe già organizzando per pianificare il grande giorno. Prima però la modella dovrà divorziare ufficialmente dall’ ex marito Stefano De Martino

LEGGI ANCHE > SARA CARBONERO DI NUOVO IN LOTTA CONTRO IL CANCRO: RICOVERATA PER UNA RECIDIVA

La pratica però non dovrebbe essere lontana considerando il fatto che Belen e De Martino nonostante abbiano continuato la loro relazione fino allo scorso maggio, sono separati legalmente dal 2017. Secondo la legge italiana devono trascorrere da sei mesi ad un anno prima di poter chiedere il divorzio e sciogliere così il vincolo matrimoniale. Quindi Belen potrebbe già firmare le carte in questi mesi e risposarsi entro l’estate. Secondo il settimanale diretto da Rossella Rasulo, Belen e Antonino non vedrebbero l’ora di promettersi amore eterno e starebbero già scegliendo la data della cerimonia.

LEGGI ANCHE > L’EREDITÀ: FLAVIO INSINNA STUPISCE E SVELA TUTTO IN DIRETTA

L’ex parrucchiere ha dichiarato di chiedere alla fidanzata ogni giorni di sposarlo promettendole amore eterno. Ora però Belen e Spinalbese sono concentrati soprattutto sull’arrivo del loro primo bambino e nella creazione della loro nuova famiglia. E voi cosa ne pensate?