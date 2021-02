Un noto volto di Temptation Island ha annunciato di essere incinta, la giovane ragazza ha partecipato come concorrente nel 2018 nell’edizione di Filippo Biscaglia, stiamo parlando di Martina Sebastiani, è stata lei stessa a dare l’annuncio su Ig, vediamo cosa ha confessato

Bellissima notizia per un ex concorrente di Temptation Island, la giovane ragazza ha annunciato sul suo profilo Instagram di essere in dolce attesa, stiamo parlando di Martina Sebastiani, come ricorderete ha partecipato al reality nel 2018 nell’edizione di Filippo Biscaglia insieme all’ormai ex fidanzato Gianpaolo Quarta, i due erano entrati nel programma proprio perché Martina era pronta a crearsi una famiglia e a vivere insieme a lui, ma invece il suo ex essendo ancora molto piccolo e immaturo non si sentiva pronto e infatti, dopo che la neomamma si è lasciata travolgere dalle emozioni grazie al tentatore Andrea Del Corso, i due alla fine hanno deciso di uscire separati.

Oggi la Sebastiani è felicemente fidanzata da due anni e oggi è riuscita a realizzare il suo sogno con un ragazzo che non fa parte del mondo dello spettacolo, tanto che ha addirittura il profilo privato su IG, sappiamo solo che si chiama Gianfranco e fa un lavoro comune ma grazie a lui, oggi Martina è riuscita a crearsi una famiglia, la giovane ragazza ha dato l’annuncio sul suo profilo privato mostrando il pancione ormai già al terzo mese, qui sotto la foto, con tanto di didascalia ha scritto “Il giorno del nostro anniversario in TRE!❤️👶🏼

Non potevo desiderare di più dalla vita! Un uomo stupendo che amo alla follia, una casa tutta nostra e adesso TU! La prima grande emozione quando l’abbiamo scoperto, la seconda quando già dopo 2 mesi si muoveva così tanto durante l’ecografia che quasi sembrava che ballasse. Oggi, sappiamo che stai bene, cresci tanto, sei un po’ pazzerella/o, non stai un attimo ferma/o, ci regali ogni mese una gioia in più. Ti Aspettiamo e non vediamo l’ora di viverti”

Leggi anche->Uomini e Donne è stato diffidato dalla dama: Tutti gli aggiornamenti sul caso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina 🌹 (@martinasebastiani)

Hanno annunciato la bella notizia nel giorno del loro anniversario, notizia inaspettata nessuno si immaginava che la Sebastiani fosse in dolce attesa, anche perché dalle foto pubblicante in precedenza non traspariva l’ombra della pancia, mentre invece come si può vedere dalla foto qui sopra, il pancione è già evidente.

Leggi anche->Bianca Giaccero, fan in ansia: “non si può tornare indietro!”

Martina ha quindi confermato di non sapere ancora il sesso del bambino ma ha confermato che è sano e che non vedono l’ora che arrivi il giorno fatidico per poterlo abbracciare, facciamo anche noi i nostri più cari auguri alla giovane coppia.