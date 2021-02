La giornalista spagnola Sara Carbonero torna ad affrontare il tumore maligno alle ovaie che l’ha colpita la prima volta nel 2019. La moglie di Casillas dovrà sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico.

Sara Carbonero, giornalista sportiva e moglie dellʼex portiere del Real Madrid Casillas, torna a fare i conti con la sua brutta malattia. Sara è tornata alla Clinica dell’Università di Navarra per continuare la sua lotta contro il tumore. Nel 2019 le era stato diagnosticato un cancro ovarico maligno e si era sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. All’epoca grazie alle cure ricevute sembrava che la malattia fosse in guarigione ma purtroppo a solo due anni di distanza, dall’ultima visita di controllo è emersa la recidività del tumore. Una notizia arrivata a pochi giorni dal suo 37esimo compelanno. L’emittente Abc ha confermato che Sara Carbonero dovrà sottoporsi nuovamente ad un intervento chirurgico. Non sono stati anni facili per la famiglia Casillas, prima l’ex portiere è stato colpito da un infarto alla fine di un allenamento, problema che l’ha portato al ritiro dal campo e dopo pochissime settimane è stato diagnosticato il tumore maligno a Sara. Nonostante le brutte notizie all’epoca della prima diagnosi di cancro la giornalista aveva voluto rassicurare i fan raccontando di aver scoperto la malattia in fase iniziale e di essere calma e fiduciosa che tutto si potesse risolvere per il meglio.

LEGGI ANCHE > BELEN INCINTA. ANTONINO SPINALBESE RACCONTA: “NON VOLEVO FIGLI”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Carbonero (@saracarbonero)

Considerata una delle donne più belle al mondo la giornalista spagnola ha fatto sognare il pubblico durante i mondiali del 2010, quando l’allora fidanzato Casillas la bacio in diretta mondiale dopo aver vinto la finale della Coppa del Mondo. Un momento di puro romanticismo che ha reso la coppia celebre in tutto il pianeta. Da quel giorno Sara e Iker hanno portato avanti con amore la loro relazione, convolando a nozze nel 2017 e dando il benvenuto a due splendidi bambini, Martin nato il 3 gennaio 2014 e Lucas, nato il 2 giugno 2016.

LEGGI ANCHE > L’EREDITÀ: FLAVIO INSINNA STUPISCE E SVELA TUTTO IN DIRETTA

Il 2021 non è partito nei migliori dei modi e la famiglia dovrà stringersi ancora una volta per affrontare una nuova sfida ma siamo sicuri che anche questa volta tutto si risolverà per il meglio. I nostri migliori a auguri a Sara e un abbraccio a tutta la sua splendida famiglia.