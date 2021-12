Ogni segno zodiacale ha le proprie personalissime peculiarità, alcuni di essi potrebbero assumere degli atteggiamenti opportunisti.

Ogni segno zodiacale è caratterizzato da peculiarità specifiche, queste stesse poi influenzano il modo in cui il segno in questione interagisce con il mondo circostante. Tutti conoscono la determinazione del Leone, la sensibilità del Cancro e la precisione della Vergine. Esistono poi quei segni dalla mente eccelsa che, talvolta, cadono nell’egoismo e nell’opportunismo. Oggi faremo riferimento proprio a queste due terribili caratteristiche: 3 segni in particolare, ti contatteranno solo quando serve loro qualcosa. Stiamo parlando dell’Acquario, della Bilancia e dello Scorpione.

Segni Zodiacali – Ecco i più opportunisti

Prima di tutto, tra i segni opportunisti non possiamo non citare l’Acquario: uno dei difetti di questo segno risiede nel materialismo. Le piccole cose sono sicuramente importanti, ma – per questo segno – queste ultime devono essere affiancate da qualcosa che soddisfi il loro ego e la loro autostima. Potrebbe capitare infatti, che l’Acquario si stufi di partner che non li viziano e che cerchino altri orizzonti da cui di assorbire un po’ di ricchezza.

Arriviamo poi alla Bilancia: così amorevole e giusta apparentemente, ma anche tanto competitiva nella sua interiorità. Questo segno infatti, necessita di prevalere sempre e comunque sul prossimo. Sarà sempre lui ad avere ragione e dovrà avere la meglio in qualsiasi campo. A fronte di ciò, se la Bilancia avverte la possibilità che qualcuno la superi, sicuramente non esiterà a tagliarvi le gambe, qualora lo ritenga necessario.

Infine, tra gli opportunisti, non possiamo non citare il lunatico e scorbutico Scorpione: il re degli egoisti è proprio lui, l’unica cosa che interessa a questo segno è la propria felicità. Oltre ad essere egocentrici ed accentratori, sono spesso spinti da una smania materiale notevole. Vorranno prevaricare in ogni tipo di rapporto umano e faranno pressione per ricevere ciò che desiderano. Nell’eventualità in cui non riusciate a soddisfare le sue voglie, probabilmente deciderà di lasciarvi, distruggendo la vostra autostima.