Ecco un rompicapo che ti farà andare fuori di testa. Ci sono vari errori nella foto, trovali tutti in 30 secondi. Ci riesci?

Come ogni giorno, anche oggi vogliamo proporti un nuovo rompicapo difficile da risolvere. Come sempre, ti presentiamo nuovi giochi e test utili per tenere allenata la mente, stimolare il cervello e mettere alla prova le abilità logico-cognitive.

Se sei già capitato sul nostro sito e hai giocato con uno dei nostri rompicapi, saprai benissimo che i test che proponiamo non hanno mai nulla di scontato. Anche questa volta sarà così: ci sono vari errori nella foto qui in alto, trovali tutti in 30 secondi e sfida i tuoi amici. Riuscirai a risolverlo?

Trova gli errori nella foto i 30 secondi, sfida i tuoi amici con questo rompicapo

Giocare con quiz e indovinelli, sfidare gli amici e sé stessi nella risoluzione di rompicapi è sempre stato bello, soprattutto in questo periodo natalizio in cui divertirsi è ancora più bello. Vogliamo quindi fornirti un altro modo per svagarti e mettere alla prova le tue abilità cognitive.

In questa sfida dovrai risolvere un divertente rompicapo che ti terrà impegnato per un po’. Non dovrai fare altro che guardare l’immagine in alto e trovare ciò che non va. Ci sono vari errori nella foto, riesci a trovarli tutti in 30 secondi? Noi ti sfidiamo, tu puoi fare lo stesso con i tuoi amici. Chi sarà il più veloce a vincere la sfida?

L’immagine rappresenta un’allegra e serena scena di vita quotidiana di una famiglia. L’allegra famigliola sta facendo colazione prima di affrontare la giornata e la mamma è a tavola con i suoi figli. sul divano, c’è il papà che legge il giornale e la figlioletta più piccola che gioca con l’orsacchiotto.

Tutto quello che dovrai fare è guardare attentamente l’immagine e trovare gli errori che ci sono. C’è qualcosa che non va, infatti, e tu dovrai scoprire quale. Ma vogliamo aumentare la difficoltà e stavolta ti diamo solo 30 secondi di tempo, ce la farai?

Possiamo, se vuoi, darti qualche indizio. Osserva attentamente la scena e gli oggetti presenti nella foto, non noti nulla di strano? Concentrati anche sulla tavola imbandita e su quello che stanno mangiando, in particolare guarda se tutto sta andando nel verso giusto.

A questo punto ti forniamo la soluzione del rompicapo, elencandoti tutte le varie stranezze che ci sono nella foto: