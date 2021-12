Pensi di possedere una propensione per un particolare lavoro? Prova questo test, potrebbe svelarti qualcosa di interessate

Colloqui di lavoro, candidature, curriculum, giorni di prova. Mai come oggi, il mondo del lavoro è fatto di complessità e burocrazia a livelli estremi. Chi ha appena finito la scuola o l’università ed è deciso a buttarsi nel mondo del lavoro potrebbe essere estremamente confuso sulle scelte da prendere.

Ma a volte il web arriva in nostro soccorso e ci fornisce alcuni strumenti utili per le nostre ricerche. A volte anche i giochi e i test possono regalarci degli spunti interessanti. Se volete, provate questo test, potrebbe svelare la tua propensione per un particolare lavoro. Provare non costa nulla!

Hai una propensione per un particolare lavoro? Scoprilo con questo test

C’è un modo per scoprire se si possiede una propensione per un particolare lavoro? Per alcuni psicologi sì, tanto da realizzare alcuni test e quiz utili in questo senso. La psicologia, infatti, potrebbe aiutare a valutare quali siano le aree del nostro subconscio che formano il nostro carattere e la nostra propensione a particolari lavori.

La prova che ti mostriamo oggi è chiamata test di personalità proiettiva. Si tratta di un test attraverso cui vengono analizzate le risposte di un soggetto che guarda situazioni particolari, attraverso l’utilizzo di un disegno. Potrebbe infatti aiutare a capire qual è la propensione al lavoro del soggetto che svolge il test.

In questo test dovrai disegnare una persona sotto la pioggia e inventare una piccola storia riguardante il soggetto. In base a come disegnerai la persona, si potranno ricavare informazioni utili sulla tua persona e su quella che è la tua propensione per un particolare lavoro.

Orientamento del disegno

Se hai disegnato la persona sulla parte destra del foglio di carta, vuol dire che hai molta voglia di crescere professionalmente e cerchi un lavoro che ti permetta di farlo;

Il soggetto si trova sulla sinistra del foglio? Allora probabilmente significa che il tuo è un atteggiamento pessimista di fronte al mondo lavorativo. Forse c’è qualcosa del tuo passato che ti impedisce di vedere le cose in modo diverso;

Se hai disegnato il personaggio al centro della scena, vuol dire che sei una persona che occupa di solito una posizione centrale. Tendi sempre a mediare in caso di conflitti, ma sei comunque abbastanza competitivo.

Ombrello

Se non hai disegnato nessun ombrello, significa che non possiedi meccanismi di protezione e risorse sufficienti per affrontare situazioni difficili.

Se invece hai disegnato un ombrello di grandi dimensioni, probabilmente vuol dire che sei una persona con un atteggiamento molto difensivo. Hai spesso bisogno di protezione e a volte preferisci isolarti;

Il manico di un ombrello, invece, indica la necessità di un continuo supporto. Inoltre, hai bisogno sempre di un piano d’azione già pronto, anche quando non è necessario;

Figura umana

Se hai disegnato il personaggio in maniera frontale, significa che hai grandi capacità di affrontare “di petto” le situazioni difficili che ogni giorno la vita ci mette davanti.

Il disegno di una persona di profilo, invece, indica il desiderio di voler evitare le situazioni di vita ambigue e poco chiare.

La vista posteriore della figura, potrebbe rappresentare un bisogno di passare inosservati, che indica una personalità timida.

Movimenti del personaggio

Se il personaggio che hai disegnato è immobile nella scena, indica che hai bisogno di protezione e intendi nasconderti dal mondo circostante, non riuscendoti ad adattare;

La persona che hai disegnato sta camminando? Allora vuol dire che probabilmente sai dove ti stai dirigendo nella tua vita;