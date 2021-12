Scopriamo insieme tutti i segreti del make-up: ecco qualche idea per un look sempre impeccabile in ogni occasione.

Il make-up esiste dall’alba dei tempi e le sue tecniche si sono raffinate progressivamente con il passare del tempo. Ad oggi, risulta molto semplice imparare i segreti del trucco, soprattutto grazie agli innumerevoli tutorial caricati su Youtube che ci spiegano i procedimenti nei minimi dettagli. La prima youtuber che decise di iniziare questo genere di percorso – in Italia – fu la nota Clio Make Up, la quale dal paesino di Belluno si trasferì nella Grande Mela, a New York. Dopo di lei, moltissime giovani ragazze e ragazzi cominciarono a seguire il modello del video tutorial di make-up, permettendo a chiunque fosse interessato, di migliorare le proprie tecniche di trucco. E, a proposito di questo, vediamo ora qualche idea dal quale prendere spunto, per avere un look sempre impeccabile e adatto ad ogni occasione.

Idee Make-Up 2022

Prima di tutto, focalizziamoci sullo sguardo: gli occhi, se esaltati correttamente, daranno un’intensità completamente diversa al vostro viso. A volte infatti, basta spargere un velo di trucco sulle palpebre per avere un aspetto totalmente diverso. Uno dei trucchi in grado di esaltare il vostro sguardo, è proprio l’eyeliner. Quest’ultimo è sempre stato una sorta di Spada di Damocle per i novellini: serve una mano ferma, precisa e attenta, anche perché questa tipologia di trucco non può essere realizzata in modo grossolano. Come potete vedere nell’immagine, potrebbe aiutare procedere per step, per poi disegnare l’intera linea solo dopo aver acquisito un po’ di esperienza in più.

Se preferite un trucco meno definito, potete realizzare uno smookey eye: quest’anno andrà molto di moda il blu, anche sugli occhi. Se dovete partecipare a party, oppure ad eventi particolari, la combo blu-oro è perfetta; il blu può essere indossato anche tutti i giorni, basta abbinarlo magari ad un ombretto marrone o panna per rendere il make-up più naturale.

Infine, un’ultima idea per il trucco occhi, consiste nel classico smookey marrone. Questa tipologia di trucco si abbina perfettamente a qualsiasi caratteristica del vostro viso: che abbiate gli occhi azzurri o verdi, la pelle chiara o scura, i capelli biondi o castani, lo smookey marrone è un make-up che si addice ad ogni occasione e che esalta qualsiasi tipologia di viso. Esso può essere realizzato con ombretti opachi, brillanti o satinati – a seconda dell’occasione – e può essere abbinato ad una leggera linea di eyeliner per rendere il trucco più intenso.

Per completare il look, un rossetto nude oppure di colore rosato, sarebbe perfetto per evitare di togliere l’attenzione sugli occhi. Generalmente infatti, se si carica il make-up sullo sguardo, è consigliabile evitare di indossare un rossetto particolarmente intenso. In ogni caso, questo non toglie nulla a chi invece ama osare, mettendo in risalto gli occhi e portando un bel rossetto rosso scuro.